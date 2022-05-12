جامعة سوهاج تشارك في الاحتفالات باليوم العالمي للابتكار والإبداع

نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة سوهاج «تايكو»، المكون الرابع لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار، ورشة عمل بعنوان «دور جهاز تنمية المشروعات في مساندة المبدعين ورواد الأعمال»، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك انطلاقا لفعاليات أنشطة مكاتب التايكو بجامعة سوهاج، للمشاركة في الاحتفالات باليوم العالمي للإبداع والابتكار، تحت إشراف الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك «أونلاين».

الدولة تسعى لتوفير الفرص للشباب

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إنّ الدولة المصرية تسعى لتوفير وإتاحة الفرصة للشباب وتمكين المتميزين، للتخلي عن الأفكار النمطية والبحث عن أفكار جديدة تواكب التطورات العالمية، وذلك في ضوء تحقيق التنمية المستدامة وتفعيلًا لرؤية مصر 2030.

مشاركة طلاب وخريجي الكليات المختلفة في الورشة

وأوضح الدكتور معتز حسن عطا، مدير مكاتب التايكو بالجامعة، أنّ الورشة شارك بها العديد من الطلاب والخريجين من الكليات المختلفة بجامعة سوهاج، وحاضر بها أسامة محمود نائب مدير الجهاز، حيث أكد أنّ اليوم العالمي للإبداع والابتكار مناسبة يمكن من خلالها تعزيز الأمثلة على أفضل الممارسات وتسليط الضوء على استخدام التفكير المبدع والتكنولوجيا نحو تحقيق الاستراتيجية القومية للدولة المصرية، في مجال التوطين الصناعي وزيادة المكون المحلي، كما تتضمن أهداف ورشة العمل، توجيه رواد الأعمال من الطلاب والخريجين نحو تحويل مشروعاتهم الصغيرة من فكرة إلى مشروع صغير على أرض الواقع في المناطق الصناعية.

وأوضحت الدكتورة وفاء عبدالرشيد، مدير نوادي ريادة الأعمال ومكاتب التايكو بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنّ الاحتفالات باليوم العالمي للابتكار والإبداع بدأت لأول مرة في عام 2002، ثم غدت هذه المناسبة أسبوعا عالميا في عام 2006 يُحتفل بها، وذلك لإتاحة الفرصة والوقت أمام الجميع لاستكشاف تنوع الآراء معا، مضيفة أنّ الهدف من ورشة العمل التعريف برواد الأعمال، وكيفية بناء مشاريعهم الصغيرة في ظل الدعم الفني والمالي المقدم من الجهاز، وكيفية تحديد نجاح أو فشل المشروع من خلال الدراسة الجيدة للمشروع قبل البدء في تنفيذه.