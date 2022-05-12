محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لـ8 مشروعات في البلينا ودار السلام

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، موقف تنفيذ 8 مشروعات بقطاع الري، منها 3 مشروعات بقرى مركز البلينا، و5 مشروعات بقرى مركز دار السلام، شملت إنشاء 3 كباري جديدة على الترع، وإحلال وتجديد 4 كباري أخرى، وإنشاء سور خرساني، وذلك ضمن خطة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

أعمال إحلال وتجديد كباري بسوهاج

وأوضح محافظ سوهاج، أنّه جرى الانتهاء من إحلال وتجديد 2 كوبري بمركز البلينا، منها كوبري الجبانة نموذج 4 بأولاد عليو أعلى ترعة أبو ستيت الكيلو 1.20، حيث يبلغ عرض الترعة 8.5 متر، وكوبري فم الغابات نموذج 2، بقرية بني حميل، أعلى ترعة الغابات الكيلو 29.900، ويبلغ عرض الترعة 5.5 متر، وجار العمل على إنشاء جديد لكوبري مدخل مدينة البلينا، نموذج 3 على ترعة نجع حمادي الغربية، بعرض 60 مترا، حيث بلغت نسبة التنفيذ به 90%.

تنفيذ التشطيبات النهائية لـ4 كباري

وأشار محافظ سوهاج إلى أنّه جار استكمال أعمال التشطيبات النهائية لـ 4 كباري بمركز دار السلام نموذج 1، بنسب تنفيذ تتراوح بين 96 إلى 98%، وهي إحلال وتجديد 2 كوبري أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية «الفاروقية» الكيلو 19، وكوبري أولاد طوق والكيلو 9، وكوبري البلابيش المستجدة، بنسبة تنفيذ بلغت 96%، وإنشاء جديد لـ 2 كوبري بالكيلو 23.900، وكوبري أولاد يحيى بحري، والكيلو 39.100، وكوبري الدير بنسبة تنفيذ 98%، لافتا إلى الانتهاء من إنشاء سور خرساني بقرية القوصة بالبلابيش قبلي.