أمير طعيمة يعلق على إشادة شريهان ونبيلة عبيد بأغنية إليسا: زودوا فرحتنا

حصدت أغنية «من أول دقيقة» للفنانة اللبنانية إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد إشادات واسعة من الجمهور، ولم تقتصر الإشادات على الجمهور فحسب، وإنما كان من بين التعليقات إشادة الفنانة القديرة شريهان والفنانة نبيلة عبيد.

وعلق الشاعر الغنائي أمير طعيمة على إشادة الفنانتين بكلمات الأغنية، معبرا عن سعادته الشديدة بذلك، قائلًا: «انبسطت جدا جدا من بوست الفنانة شريهان والفنانة نبيلة عبيد، كلنا فرحنا جدًا من قلبنا، لأنها أكيد حاجة كانت فرحة زيادة على فرحتنا بفرحة الجمهور والنجاح، وأنا عامل أغنية حوار بين إليسا وسعد قصة حب بين اتنين مش أغنية حب أي حد ممكن يغنيها».

أمير طعيمة: الحمدلله على كرم ربنا ونجاحنا في الأغنية

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»: «اللي مفرح الواحد باستقبال الجمهور دا بالأغنية وإشاداتهم بيها، هو التعب الكبير والمجهود والوقت اللي خدناه عشان نطلعها، الأغنية كانت عاملة زي «وورك شوب» بتاخد كل الوقت ده، والحمدلله إن كرم ربنا جالنا بسبب المشروع ده كله».

أغنية من اول دقيقة تقترب من 30 مليون مشاهدة

أغنية «من أول دقيقة» لإليسا وسعد لمجرد اقتربت من تحقيق 30 مليون مشاهدة خلال أسبوع فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، ومن توزيع أحمد إبراهيم.

إشادة الفنانتين شريهان ونبيلة عبيد

وكانت الفنانة شريهان كتبت عبر حسابها بموقع التغريدات الشهير «تويتر» قائلة: «عندما يلتقي الإبداع والإتقان والإحساس، لا يصح إلا الصحيح»، بينما نشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «إنستجرام» فيديو لها على الأغنية، وعلقت قائلة: «مفيش أحلى من كده كلام مليان إحساس جميل ومشاعر دافيه كتبها الشاعر المبدع أمير طعيمة وغنتها بإحساس إليسا وسعد لمجرد.. طبعا عجبتني الأغنية.. حبيتها واللحن بتاعها كمان حلو».