أمير طعيمة: حضّرنا أغنية «من أول دقيقة» في 5 شهور.. و«غيرنا كتير في اللحن والكلمات»

كشف الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن كواليس أغنية «من أول دقيقة» التي طرحتها الفنانة اللبنانية إليسا خلال الأيام الماضية بمشاركة الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ حازت على نجاح كبير على مدار تلك الفترة.

وقال أمير طعيمة إن فكرة الأغنية وصلته من الفنانة اللبنانية إليسا عندما تحدثت إليه وأخبرته برغبتها في التعاون عبر ديو غنائي مع الفنان المغربي سعد لمجرد لأول مرة: «لما إليسا كلمتني أنا طبعا شجعتها جدا وتحمست جدا، أنا وقتها كنت مسافر عشان عرض مسرحيتي في السعودية، قولتلها أنا هبتدي فيها فورا مجرد ما أرجع، وبدأنا فعلا ديسمبر الماضي».

أمير طعيمة يكشف كواليس أغنية «من أول دقيقة»

وأضاف «طعيمة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أغنية من أول دقيقة خلصت فاينال قبل عرضها بكام يوم بس، وخدت مننا وقت طويل جدًا ومجهود كبير، لأن الموضوع كان صعب تقنيا، لما تعملي دويتو بين راجل وست في العموم، بيبقى فيه فرق بين طبقة صوت الراجل والست، وفكرة إن الاتنين يغنوا مرتاحين خدت مننا مجهود مش طبيعي».

أمير طعيمة: أغنية من أول دقيقة من أطول الأغاني اللي اشتغلنا عليها

كما أوضح أن تلك الأغنية من أطول الأغاني التي عمل عليها، إذ استمر لما يقرب من 5 أشهر هو وفريق العمل لإخراجها بهذا الشكل: «خدت وقت أكتر بكثير من الوقت الطبيعي، وهي من أطول الأغاني اللي فضلنا شغالين عليها للنهاية، وكل الأطراف ساعدتني في ذلك، رامي غير لنا اللحن كتير، ولما نغير اللحن بنغير الكلام، ونسمع وأحمد يغير التوزيع اللي كان عامله، وبعدين نسمع من إليسا وسعد ولما نحس إن فيه حد فيهم مش مرتاح بنرجع نغير تاني، وكمان كانت إليسا في بلد وسعد في بلد وإحنا صناع الأغنية في بلد تانية، بس كان فيه رغبة كبيرة من الكل إن الموضوع يطلع للنور».