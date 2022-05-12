أمير طعيمة عن نجاح أغنية «من أول دقيقة»: كنا ناويين تبقى حدث فني كبير

أعرب الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية «من أول دقيقة» للفنانة اللبنانية إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد، التي كتب كلماتها، وطرحت مؤخرا عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أمير طعيمة: كنت أتمنى النجاح

وقال أمير طعيمة لـ«الوطن»، إنّه سعيد جدًا بالنجاح الذي حققته الأغنية على مستوى الوطن العربي والعالم، حيث تصدّرت قوائم الأغنيات الأكثر مشاهدة على يوتيوب في العالم: «مش فكرة متوقع النجاح لأن كله على الله، بس كنت أتمنى طبعًا ننجح لأننا تعبنا في الأغنية دي أوي».

أمير طعيمة: إليسا وسعد عندهم جمهور كبير

وأضاف طعيمة: «كنا حابين جدا النجاح لأن فكرة إن إليسا حد ناجح ومكسر الدنيا لوحده وليه جمهور كبير، وكذلك سعد لمجرد عنده جمهور كبير ومحقق نجاح كبير قبل كده، وأنا اشتغلت مع الاتنين وليا نجاحات معاهم كتيرة، منها أغنية سعد المصرية (عدى الكلام) اللي حققت نجاح كبير كانت بتاعتي».

وتابع أنّ فريق العمل للأغنية قرر صناعتها بطريقة مميزة لتكون حدثا فنيا: «وفكرة إنّهم يبقوا مع بعض ولأول مرة الحاجات دي كلها كانت في الحسبان، وأول ما قعدنا قولت لرامي جمال ولأحمد إبراهيم إحنا عايزوين نعمل حاجة كبيرة، والأغنية تكون حدث».

أغنية «من أول دقيقة» تتخطى الـ28 ونصف مليون مشاهدة

وحققت أغنية «من أول دقيقة» نجاحا واسعا خلال الأيام الماضية، حيث حصدت 28 مليونا و600 ألف مشاهدة خلال أسبوع فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل عدد كبير من الجمهور معها، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.