دويتو «من أول دقيقة» لإليسا ولمجرد يحقق 29 مليون مشاهدة في أسبوع

حققت إليسا 29 مليون مشاهدة علي اليوتيوب في أسبوع بالدويتو الغنائي الجديد «من أول دقيقة» والذي جمعها بسعد لمجرد.

وكانت إليسا احتفلت أمس بتصدر أغنيتها «من أول دقيقة» رقم واحد عالميا.

وكتبت إليسا، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «من أول دقيقة الأكثر مشاهدة في الـ24 ساعة الماضية‏ في جميع أنحاء العالم المركز الأول».

«من أول دقيقة» تتصدر التريند

وفي الساعات الاولي من طرح دويتو «من أول دقيقة» تصدر التريند في 7دول عربية وهم مصر، لبنان، المغرب، تونس، الإمارات، الأردن، ليبيا.

لتحقق بعد ايام قليلة الاغنية أنتشار في عدد من الدول العربية لتتصدر الأغنية التريند في 16 دولة عربية و17 أجنبية، حيث تصدرت تريند رقم واحد.

تعليق إليسا علي نجاح «من أول دقيقة»

وعلقت إليسا علي نجاح أغنية «من أول دقيقة» عبر تدوينه علي حسابها بموقع التدوينات القصيره تويتر قائلة: «أستيقظ على هذا الرقم 1،7 مليون على موقع يوتيوب! 2.4 مليون على instagram !! لا يمكن أن يكون أكثر امتنانًا ولا يمكن أن أفعل ذلك بدونكم جميع المعجبين الرائعين وشيء آخر أحبك يتجاوز خيالك».

إليسا تروج لأغنيه «من أول دقيقة»

وروجت المطربة اللبنانية إليسا، للأغنيه بنشر البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة «من أول دقيقة»، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، معلقة: «قريبا»، وأشارت إلى ان الأغنية تجمعها بفنان مغربي لم تكشف عن هويته بعد، وشوقت الجمهور بصورة لهما ظللت فيها شكله تماما.