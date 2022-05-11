إليسا ووائل كفوري في السعودية الأربعاء المقبل

تُحيي المطربة إليسا ووائل كفوري، حفلًا غنائيًا ضخمًا، ضمن فاعليات حفلات موسم جدة، بالمملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء المُقبل، وذلك تحت شعار «حبينا إحساسهم وأغانيهم.. وفي موسم جدة نلتقي فيهم».

وأعلنت الشركة المُنظمة للحدث، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن طرح تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري، للجمهور، اعتبارًا من مساء يوم الخميس.

تعرف على تفاصيل أغنية من أول دقيقة وتصدرها التريند في 31 دولة

وكانت الفنانة إليسا، والفنان رامي جمال، احتفلا قبل ساعات، بحجم النجاح الذي حققته أغنية «من أول دقيقة» والتي قدّمتها مع سعد لمجرد، وحصولها على المركز الأول عالميًا، فيما قال رامي جمال: «متصدر لا تكلمني».

أغنية من أول دقيقة، لـ إليسا وسعد لمجرد، وحققت أكثر من 27 مليون مُشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، منذ طرحها قبل أسبوعٍ تقريبًا، كما تصدرت «التريند» في 31 دولة عربية وأجنبية، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، ومن توزيع أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة: «بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه.. لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه.. وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه.. ده من أول دقيقة حبك قلبي مال.. عرفت بميت طريقة أغير حال بحال.. بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال».

رامي جمال يُشارك أحمد سعد وبهاء سلطان في حفل غنائي ضخم

وكان الفنان رامي جمال، قد أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا، الأسبوع الماضي، ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك، في الحديقة الصينية بمدينة نصر، وكان ذلك بمشاركة أحمد سعد وبهاء سلطان.

وحرص رامي جمال، خلال الحفل، على الاحتفال بخطبة إحدى الفتيات من ذوي الهمم، إذ صعدت على المسرح بصحبة خطيبها، وقدّم لها أغنية أوعديني، الأمر الذى لاقى إعجاب قطاع كبير من الجمهور.