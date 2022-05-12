«شل» توقع اتفاقية لبيع أعمال الزيوت والتشحيم في روسيا

بعدما قررت وصرحت شركة «شل بي إل سي»، الهولندية أنها تجري محادثات جدية لبيع محطات الوقود التابعة لها في روسيا، بعد انسحابها من البلاد ردًا على الحرب في أوكرانيا، وقعت شركة «شل» اليوم اتفاقية من خلال الشركتين الفرعيتين لها لبيع شركة Shell Neft LLC، التي تمتلك أعمال التجزئة وزيوت التشحيم التابعة لشركة شل في روسيا ، لشركة PJSC LUKOIL.

وأضافت شركة شل أن الاتفاق الذي تم توقيعه يشمل 411 محطة بيع بالتجزئة، تقع بشكل رئيسي في المناطق الوسطى والشمالية الغربية من روسيا، ومصنع تورجوك لمزج زيوت التشحيم، على بُعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب موسكو.

نقل 350 موظف من «شل» إلى المالك الجديد

وقال Huibert Vigeveno، مدير التكرير والتسويق في شركة شل، إن أولوية الشركة تبدأ برفاهية وحماية موظفيها، وبموجب هذه الصفقة، سينتقل أكثر من 350 موظفًا يعملون حاليًا في شركة شل نفت إلى المالك الجديد لهذا العمل، وهو ما يضمن لهم حقوقهم وعدم تسريحهم.

وقال ماكسيم دوندي ، نائب رئيس شركة LUKOIL لمبيعات المنتجات المكررة إن الاستحواذ على أعمال شل عالية الجودة في روسيا يتناسب تمامًا مع استراتيجية LUKOIL لتطوير قنوات مبيعاتها ذات الأولوية ، بما في ذلك البيع بالتجزئة ، بالإضافة إلى أعمال زيوت التشحيم.

الشركة تعلن نيتها الانسحاب من جميع الهيدروكربونات الروسية

وتأتي الاتفاقية مع LUKOIL في أعقاب إعلان شركة شل في أوائل شهر مارس عن نيتها الانسحاب من جميع الهيدروكربونات الروسية على مراحل ، وسيتم تنفيذها في الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المعمول بها.

ومن المتوقع الانتهاء من البيع في وقت لاحق من هذا العام، رهنا بموافقة الجهات التنظيمية، وجاء قرار شركة شل بالتخارج من روسيا عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية.