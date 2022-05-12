«حياة كريمة» تستعرض تفاصيل مشروعاتها بقرية زفتي بالغربية «صور وأرقام»

وضعت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بصمات حقيقة على أرض الواقع، إذ تسير المبادرة بشكل أسرع من معدلها الطبيعي، بهدف تحقيق إنجازات غير مشهودة في جوانب المعيشة كافة، للارتقاء بمستوى الريف المصري، إضافة إلى توفير حياة كريمة لأفراده.

يأتي ذلك تحقيقًا لأهدافها المنشودة، بعد أن ظلّ الريف مهمّشًا على مدار سنوات، ويعد أبرز ما تستهدفه المبادرة توصيل الغاز للمنازل، وإنشاء محطات الصرف الصحي، توصيل المياه للبيوت في المناطق النائية، وإنشاء شبكات المحمول ومجمعات حكومية وخدمية، مراكز شباب، مدارس، ومساجد، إضافة إلى قوافل طبية.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في قرية زفتى

وكشفت مؤسسة حياة كريمة عن نسب إنجاز أعمال المبادرة في قرية زفتى بمحافظة الغربية، المدرجة ضمن برنامج حياة كريمة، إذ جرى الانتهاء من 93% من أعمال الصرف الصحي، 95% من أعمال توصيل مياه الشرب، 52.1% من أعمال الكهرباء، 30.1% من أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، 21.8% من أعمال الاتصالات، 97% في مجال التعليم، 26.3% في مجال الشبا والرياضة، 35% في مجال الصحة، 76% في مجال الإسعاف، 86% من المجمعات الخدمية، 84% من المجمعات الزراعية والبيطرية.

وأضافت المؤسسة أن نسب إنجاز المشروعات الخاصة بالتضامن وصلت إلى 38.8%، فيما بلغت نسب إنجاز مشروعات الكباري 84%، كما تم الانتهاء من 13.5% من الطرق الرئيسية، 8% من العمارات السكنية، 35% من تبطين الترع، 67% من أعمال السكة الحديد، 39% من نقاط الشرطة، 96.3% من مكاتب البريد، بالإضافة إلى 6.3% من أعمال أبراج المحمول.

الأهداف الاستراتيجية لمبادرة حياة كريمة

يذكر أن لمشروع حياة كريمة أهداف عامة جار العمل عليها طوال فترة التنفيذ والتي من المقرر أن تبلغ 3 سنوات، والتي تتلخص في تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية من خلال تركيب شبكات الصرف الصحي، ووصلات مياه شرب، ورصف طرق، وكهرباء وغيرها من خدمات، تحسين جودة خدمات التنمية البشرية من خلال الاهتمام بمجالي الصحة والتعليم والترفيه، التنمية الاقتصادية والتشغيل من خلال توفير قروض ميسرة، وتدريب، وتوفير منافذ استهلاكية، وريادة أعمال وتنمية الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً من خلال سكن كريم وتدخلات صحية واجتماعية.