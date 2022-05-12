نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في مركز ببا

واصل الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف متابعاته الميدانية لمستجدات وسير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إطار تكليفات المحافظ د.محمدهاني غنيم بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة، للوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها،لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة.

تفقد مشروعات مركز ببا

وقام سلامة اليوم بتفقد سير العمل في عدد من المشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف والصحي و الصحة ، بقرى مركز ببا للوقوف على معدلات ونسب الإنجاز والتنفيذ، وتذليل أية معوقات تواجه سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة، ورافقه خلال الزيارة: الأستاذ مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا ، ومسؤولو القطاعات التنفيذية

مشروع الصرف الصحي بكوم الصعايدة

وتفقد نائب المحافظ سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الصرف الصحي بكوم الصعايدة ، واستمع لموجز عن سير الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع الذي يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار بطول 10آلاف كم و286 متر وبأقطار تتراوح ما بين 300 إلى 900 مم ، وخط طرد بطول 6900متر،.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية، والتي يتم تنفيذها طبقا لمعايير التأمين الصحي، ضمن حزمة من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة بمركز ببا، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا في القطاع كما تابع نائب المحافظ سير العمل بمحطة المعالجة نزلة الزاوية، والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصحي، واستمع لعرض موجز عن الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها بمكونات المحطة التي تشمل أعمال المدخل وغرف التوزيع وأحواض التهوية وتركيز الحمأة وغيرها من المكونات ، وذلك ضمن 39 مشروعا يجرى بها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى قرى المركز.