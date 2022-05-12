«الداخلية» تطلق قافلتين طبيتين في محافظتين ضمن مبادرة حياة كريمة

واصلت وزارة الداخلية، توجيه القوافل الإنسانية، للمساهمة في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذا لاستراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والمساهمة في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار «كلنا واحد.. معك في كل مكان».

مساعدات وقوافل طبية بالقليوبية والسويس

وجهت وزارة الداخلية، قافلة مشتركة بين قطاعي حقوق الإنسان والخدمات الطبية، لتوزيع المساعدات العينية «بطاطين - مواد غذائية»، على عدد من الأهالي بالقرى الأكثر احتياجا، وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال، ودور رعاية المسنين والأيتام، بمحافظتي القليوبية والسويس.

كما وجهت الوزارة قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي بذات القرى، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

زيارة للمنشآت الشرطية

وزار وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان، عددا من المنشآت الشرطية، للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية، وتطويرها بكل القطاعات، ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.