الصين تغلق 40 محطة مترو في بكين لكبح جماح كورونا

أعلنت السلطات الصينية أنها أغلقت نحو 10% من محطات مترو الأنفاق، اليوم، في العاصمة الصينية بكين، كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

غلق 40 محطة مترو

وأرسلت السلطة المختصة عن قطاع مترو الأنفاق في بكين، رسالة نصية قصيرة إلى المواطنين، تخبرهم بأنه تم إعلاق 40 محطة مترو أنفاق، يقع أغلبها وسط المدنة، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 21 مليون مواطن، يعتمد أغلبهم على استخدام مترو الأنفاق خلال تناقلتهم اليومية، ودون تحديد أي موعد لاستئناف عودة العمل بالمحطات حتى الآن.

ورفعت بكين حالة التأهب القصوى بسبب انتشار الفيروس المستجد، وكان من ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة في الآونة الأخيرة إغلاق الصالات الرياضية، وقصر خدمة تقديم الطعام في المطاعم على الطاولات في الهواء الطلق، كما أنه تم تعطيل الدراسة.

كما أغلقت السلطات الصينية أيضا عدة مواقع سياحية في المدينة أشهرها القصر الإمبراطوري، وقاعات العرض الداخلية، وحديقة حيوان بكين، وأصدرت السلطات الصينية تعليماتها إلى المقيمون في المناطق التي تخضع للعزل بالبقاء داخل حدود المدينة.

إجراء ثلاثة اختبارات في الأسبوع

وكانت السلطات الصينية قسمت المناطق حسب خطورتها والتي بلغت 12 منطقة اعتبرت عالية الخطورة، و35 منطقة أخرى متوسطة الخطورة، مطالبة سكان المدينة بضرورة إجراء 3 اختبارات لفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع في محاولة للحد من انتشار الفيروس حتى لا تتعرض العاصمة لإغلاق شامل كما حدث في مدينة شنغهاي من قبل.

ووضعت السلطات الصينية مجموعة أيضا من الضوابط في حالة الدخول إلى الأماكن العامة، كان من ضمنها ضرورة الحصول على نتيجة سلبية لاختبار تم إجرائه قبل 8 ساعات فقط.

وأكدت السلطات أن عمليات الإغلاق التي سوف تشهدها محطات مترو الأنفاق لن تؤثر على حياة المواطنيين، وخاصة أن الكثير منهم يعملون من منازلهم كما أن الأيام السابقة شهدت إجازة عيد العمال.