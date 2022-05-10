إصابات «كورونا» عالميا تقترب من 518 مليون حالة

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم، من تسجيل 518 مليون حالة، وسجلت الإصابات 517 مليونًا و739 ألف و822 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و278 ألف و010 حالة وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 472 مليونا و465 ألفا و412 حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 62 حالة وفاة بـ «كورونا»

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 49933 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»، بينها 23 حالة وافدة من الخارج و62 حالة وفاة، ليصل مجموع الإصابات بـ الفيروس في البلاد إلى 17614895 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 23462 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية، قررت في 2 مايو الجاري، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الخارجية، باستثناء التجمعات الكبيرة المكونة من 50 شخصًا أو أكثر، فيما ظل ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية والمغلقة إلزاميا.

لجنة الصحة: «شنجهاي» تسجل 2780 حالة محلية بدون أعراض

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة المحلية في «شنجهاي»، اليوم الثلاثاء، تسجيل 234 حالة إصابة محلية بـ«كورونا»، و2780 حالة محلية بدون أعراض، أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«شينخوا» الصينية.

بدورها، قالت لجنة «الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن البر الرئيسي لـ البلاد، سجل 349 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، بينها 234 حالة في «شنجهاي»، مشيرة إلى خروج 1019 مريضا بـ الفيروس، من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالي المرضى الذين خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من «كورونا» إلى 207138 شخصا.