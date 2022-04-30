الصين تشدد الإجراءات في «بكين».. وتتمسك باستراتيجية «صفر كورونا»

تشدد السلطات الصينية إجراءات الحد من انتشار فيروس «كورونا»، فى العاصمة بكين بدءاً من غدٍ الأحد، ولمدة خمسة أيام، بتكثيف اختبارات الكشف عن الفيروس مع بدء عطلة عيد العمال، التى خيّم عليها ارتفاع أعداد الإصابات فى العاصمة الصينية.

وتُعد عطلة عيد العمال فى الصين التى تستمر خمسة أيام من أكثر الفترات التى يكثر فيها السفر، لكن من المرجّح أن يلزم الناس منازلهم بسبب أسوأ عودة للفيروس منذ بدايات انتشاره، حسبما أعلن مسئولون صينيون أمس.

وفى مواجهة متحور الفيروس «أوميكرون» تمسّك المسئولون الصينيون باستراتيجية «صفر كوفيد» وتصدوا لبؤر إصابات من خلال الاختبارات الجماعية وتدابير الإغلاق. ورغم ارتفاع التكلفة الاقتصادية والاستياء الشعبى، أعلنت «بكين» أنها ستوسع نطاق الإغلاق ليشمل أماكن عامة بعد العطلة.

ودحض عالم الأوبئة الصينى البارز «ليانج وان نيان» الادعاء بأن سياسة «صفر كوفيد» الديناميكية الصينية قد أعاقت النمو الاقتصادى للبلاد، قائلاً إن هذا النهج لا يتعارض مع التنمية الاقتصادية والإنتاج والحياة الطبيعية، بحسب «شينخوا». واعتباراً من 5 مايو سيتعين على المواطنين إبراز نتيجة «فحص كوفيد» سلبية أُجريت خلال الأسبوع الماضى لدخول جميع أنواع الأماكن العامة ولركوب وسائل النقل العام. وبالنسبة لأنشطة مثل الفعاليات الرياضية ومجموعات السفر، سيتعين على المشاركين إبراز فحص سلبى أُجرى فى غضون 48 ساعة، إلى جانب شهادة «تطعيم كامل» بحسب القواعد الجديدة.

«فايزر»: أقراص كورونا غير فعالة ..و«موديرنا» تسعى لأخذ تصريح استخدام طارئ لتطعيم الأطفال من 6 أشهر

وقالت شركة «فايزر» إن تجربة كبيرة خلصت إلى أن أقراصها «باكسلوفيد» المضادة لـ«كوفيد-19» لم تثبت فاعلية فى وقاية الأشخاص الذين يعيشون مع شخص مصاب بالفيروس من الإصابة بالمرض. فيما قدمت شركة «موديرنا» إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طلباً للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح فيروس «كورونا» للأطفال من 6 أشهر إلى أقل من 6 سنوات.