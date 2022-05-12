سمير صبري يستأنف برنامج «ذكرياتي» بحلقة مع فرح ديباني

سجل الفنان سمير صبري، حلقة إذاعية جديدة من برنامج «ذكرياتي» مع نجمة الأوبرا العالمية فرح ديباني، في الإسكندرية.

فرح الديباني تخطف أنظار العالم

وكانت فرح الديباني، قد حظيت بإشادات واسعة، بعدما غنت مؤخرًا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية أمام حشد كبير وصل عدده لمئة ألف مدعو من الضيوف تحت برج إيفل أمام المسلة المصرية في باريس.

وخطفت أنظار الجمهور حول العالم، إذ حرص الرئيس الفرنسي على تقبيل يدها بعد انتهاءها من غناء النشيد الوطني، قائلًا أمام وسائل الإعلام العالمية: «أصبح الآن لدينا مسلة مصرية جديدة».

موعد عرض حلقة فرح الديباني

فرح ديباني تروي خلال حلقتها في برنامج ذكرياتي مع الفنان سمير صبري، كواليس تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تكشف عن شعورها بعد غنائها «وحياة قلبي وأفراحه» أمام 30 رئيس دوله في مقر منظمة اليونسكو بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشائها.

يذكر أن حلقه فرح الديباني، للفنان سمير صبري، ستذاع على موجات إذاعة الأغاني يوم الثلاثاء المُقبل 17 مايو في تمام الساعة الرابعة عصرًا، والبرنامج من إخراج محمد تركي.

وخرج الفنان سمير صبري، من المستشفى منذ أيام، وذلك بعد تحسن حالته الصحية بشكلٍ كبير، إذ خضع للعلاج لعدة أسابيع متتالية.

وكان من المُفترض إجراء سمير صبري عملية في أقرب فرصة، إلا أن الفريق الطبي، رأى أنّ العملية تمثل خطورة على حياته، بينما تحسنت حالته الصحية كثيرًا، سواء بدنيًا أو نفسيًا أو ذهنيًا، أو حتى طريقة كلامه وصوته وحركته.