فرد أمن كمبوند المعادي: «اتنازلت لوجه الله وماخدتش جنيه واحد»

أكد فرد أمن في كومباوند سكني بالمعادي، تصالحه في المحكمة مع المتهم بالتعدي عليه بالضرب.

تصالحت دون مقابل

وقال فرد أمن الكمبوند، لـ«الوطن»، إنّه تنازل وتصالح مع المتهم «لوجه الله» دون أي مقابل، ولم يأخذ منه أي مقابل نهائيًا، مؤكداً: «إحنا مش بنقبل العوض».

حجز المحاكمة لـ19 مايو

وتنازل فرد أمن كمبوند المعادي أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم عن القضية، وأنكر في أقواله أمام المحكمة استعراض القوة أو التلويح بالعنف من المتهم، وحجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في زينهم المحاكمة لجلسة 19 مايو مع استمرار حبس المتهم.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر في وقت سابق بحبس المتهم بالاعتداء على فرد أمن في كومباوند سكني في المعادي احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، فيما هو منسوب إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد فرد الأمن وتعديه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به.

كانت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام رصدت مقطعًا مصورًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب بعدما تم صفعه على وجهه عدة مرات، وقدمت النيابة العامة المتهم محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة.

وبالتزامن مع حدوث الواقعة، كانت النيابة العامة تلقت بلاغا من المجني عليه، تضرر فيه من المتهم بعد الاعتداء عليه وأحدث به عدد من الإصابات، وعليه تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وشهد المجني عليه أنّه حال مباشرة عمله كفرد أمن بأحد المجمعات السكنية على البوابة، تفاجأ بـ4 أشخاص يطلبون منه الدخول إلى المجمع السكني، فاستوقفهم وطلب منهم الاستعلام عن سبب دخولهم، فأبلغوه أنّهم سيذهبون لإصلاح سيارتهم، دون الوقوف على اسم الشخص الذين سيصلحونها لديه.