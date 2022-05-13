أسعار الدواجن اليوم الجمعة 13-5-2022 في مصر

نظرا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم أبرزها البروتين، يهتم الكثيرين بمتابعة أسعار الدواجن بشكل يومي، خاصة بالنسبة لمن يتبعون نظاما غذائيا مع التمارين الرياضية ما يتطلب تناول كميات مناسبة من البروتين لبناء عضلات الجسم.

وفي إطار اهتمام المواطنين ببعض المنتجات واللحوم البيضاء خصوصا، نوضح لهم من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية والمحلات التجارية اليوم الجمعة الموافق 13 مايو من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في الأسواق، التي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 13 مايو الجاري في المحال التجارية والأسواق الكبرى، كالتالي:

- تراوح سعر الكيلو من الأوراك اليوم الجمعة بين 48 و52 جنيها.

- وصل سعر كيلو الدجاج اليوم الجمعة، إلى قيمة تتراوح بين 42 و48 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس اليوم الجمعة بين 82 و100 جنيه.

- وصل سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم الجمعة إلى قيمة تتراوح بين 50 و55 جنيها.

- بالنسبة لسعر الدواجن الحية التي تزن 2 كيلوجرام وصل اليوم الخميس إلى قيمة نحو 77 جنيها.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج اليوم الجمعة نحو 75 جنيها.

- وصل سعر كيلو الفيليه اليوم الجمعة لقيمة تتراوح بين 90 و100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتباينت أسعار الكتاكيت في الأسواق المحلية والمحال التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر، اليوم الجمعة 13-5-2022، والتي جاءت كما يلي:

- تراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم الجمعة بين 2.75 و3.25 جنيه.

- سجل سعر الكتكوت الأحمر الواحد اليوم الجمعة قيمة تتراوح بين 8 و12 جنيها.

- وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة إلى قيمة تتراوح بين 2.2 و6 جنيهات.

أسعار كبدة الدجاج اليوم

وجاء سعر الكيلو من القوانص اليوم الجمعة ليسجل نحو 67 جنيها، بينما وصل سعر كيلو الكبدة اليوم إلى 85 جنيها.