العثور على جثة طفلة مجهولة وغرق طالب في نهر النيل بالدقهلية

عثر أهالي مدينة أجا في محافظة الدقهلية على جثة طفلة مجهولة الهوية، بها إصابات متفرقة بالجسم، ملقاة في قطعة أرض زراعية، وكلفت النيابة العامة بعمل نشره بأوصافها، كما لقى طالب في الصف الثاني الإعدادي مصرعه غرقاً في نهر النيل، اليوم الأربعاء، وذلك أسفل منطقة كوبري القطار بمدينة المنصورة.

بلاغ بالعثور على جثة طفلة مجهولة في أجا

تبلغ لمأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة طفلة صغيرة مجهولة الهوية، ملقاة داخل الزراعات، وبها كدمات وحروق متفرقة في جسدها.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة لطفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها 6 سنوات، ملقاة وسط أرض زراعية، وبها إصابات متفرقة بأنحاء الجسم.

جرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة أسباب تواجد الجثمان في المنطقة، وعمل نشرة بأوصاف الطفلة لتحديد هويتها.

انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقاً في النيل

وفي حادث آخر، تبلغ لمأمور قسم شرطة ثاني المنصورة بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة باستقبال بلاغ يفيد بغرق طفل عقب خروجه من الامتحان، وذلك في نهر النيل بدائرة مدينة المنصورة، وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع طفل يُدعى «عبده أ.»، 15 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي.

وبالفحص تبين أنه عقب خروج الطالب من الامتحان، توجه إلى نهر النيل فرع دمياط بغرض الاستحمام، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه غرقاً، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.