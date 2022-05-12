ضبط سائق الميكروباص المتسبب في حادث ضحايا طريق المطار ببورسعيد

تمكن رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، بالتنسيق مع مباحث المرور، من ضبط سائق السيارة الميكروباص، المتهم بالتسبب في مصرع وإصابة خمس فتيات على طريق دمياط، المعروف بحادث طريق المطار، غرب بورسعيد، وذلك بعدما أكد عدد من شهود الواقعة أن سائق الميكروباص تسبب في وقوع الحادث، نتيجة قيامه بتضيق الطريق على السيارة الملاكي، التي كانت تقل الفتيات الضحايا.

مصدر: كاميرات المراقبة تظهر بيانات الميكروباص

وأكد مصدر مسؤول بمديرية أمن بورسعيد أنه تم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالكافتريات المطلة على طريق بورسعيد دمياط بجوار المطار واستكمال التحريات لمعرفة الميكروباصات التي مرت من مكان ووقت الحادث، وتبين أن السيارة المتسببة في الحادث تحمل رقم (ط م س 7493)، من مدينة الزرقاء، بمحافظة دمياط.

وأوضح المصدر أنه تم القبض على سائق الميكروباص، ويُدعى «ع. م.»، من محافظة دمياط، وتم إحالته إلى النيابة العامة بحي الزهور، لمباشرة التحقيق معه، لمعرفة ملابسات الواقعة في المحضر رقم 2850 لسنة 2022 جنح الزهور، وحقيقة تسببه في وقوع الحادث.

شقيق «جنى» يطلب الدعاء لها بالرحمة

وأسفر حادث انقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بعمود إنارة على طريق دمياط، قرب مطار «الجميل»، غرب بورسعيد، يوم الثلاثاء الماضي، عن مصرع فتاتين، أحداهما تُدعى «رنا عمر شرف»، 17 سنة، توفيت فور وقوع الحادث، والأخرى تُدعى «جنى تيسير مرزوق»، 16 سنة، لفظت أنفاسها أثناء محاولة الأطباء إسعافها.

ودعا «عبد الله مرزوق»، شقيق «جنى»، الجميع إلى الدعاء لأخته بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أسرتها الصبر على فراقها، مشيراً إلى أنها كانت محبوبة من الجميع، وتحرص على التقرب إلى الله وعمل الخيرات.

وتخضع ثلاث فتيات مصابات في الحادث للعلاج بمستشفى الزهور، التابع للتأمين الصحي، مازالت الحالة الصحية لإحداهن غير مستقرة، حيث تخضع للمتابعة في وحدة العناية المركزة بالمستشفى.

وأثار الحادث حالة من الحزن والاستياء بين أهالي بورسعيد، الذين طالبوا بسرعة ضبط سائق السيارة «الميكروباص»، المتسببة في الحادث، والتصدي لكل من تسول له نفسه القيادة برعونة على الطريق.