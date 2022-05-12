«الزراعة»: نستهدف حصاد 10 ملايين طن من القمح

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إنّ الدولة تتبنى استراتيجية كبيرة لتحقيق نسب أكبر من الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، نظرًا لأهميته، إذ يعد محصول استراتيجية يمثل «لقمة العيش» للمواطن المصري، وبالتالي توليه الدولة أهمية كبرى، وله أولوية قصوى في مجال الحصول على اكتفاء ذاتي من محصول القمح.

زيادة المساحة المنزرعة بالقمح

وأضاف «القرش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أن الجهود الكبيرة في محصول القمح أسفرت عن زيادة المساحة المنزرعة لـ3.6 مليون فدان جار حصادها حاليًا، ومن المتوقع حصاد 10 ملايين طن.

ولفت أن عمليات التوريد تسير بشكل إيجابي للغاية، ومن المتوقع أن يزيد حجم التوريد في النصف الثاني من شهر مايو، والظروف الجوية هذا العام ساعدت في أن يكون هناك حجمًا أكبر من الإنتاج ليصل متوسط الإنتاج من 18 لـ20 أردبًا من القمح لكل فدان، كما أن الظروف الجوية أخرت أيضا في معدلات النضج، نظرًا لأن حجم المحصول أصبح أكبر، الأمر الذي يساعد على زيادة حجم الإنتاج.

18 مليون طن احتياج السوق المحلي

وأوضح أن احتياجات السوق المصري من القمح حوالي 18 مليون طن بينما الإنتاج المحلي يصل إلى 10 ملايين طن، ما يمثل 60% من احتياجات السوق يتم تغطيتها، وهذا رقم مهم، خاصة أنه حدث زيادة في حجم الاحتياج من الأقماح، لكن جهود الدولة أدى لزيادة حجم الاكتفاء الذاتي من القمح، ومع المشروعات الجاري تنفيذها سيكون له انعكاس إيجابي كبير يخدم الدولة وحجم الإنتاج.

وأفاد أنه بجانب تعظيم من الإنتاجية المحلية من القمح، يتم بناء شراكات، خاصة أنه يوجد تميز نسبي في عدد من المحاصيل مثل الموالح والفراولة والبطاطس والبصل.