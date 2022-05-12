«زراعة المنوفية»: توريد ربع المستهدف من محصول القمح في الصوامع حتى الآن

أكد المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه تم توريد 50 ألف طن من محصول القمح في الصوامع والشون، والذي يقدر بربع الكمية المستهدفة في محافظة المنوفية، مشيرا إلى أن الإقبال اليومي يوضح تلقي الصوامع 5 آلاف و300 طن يوميا بمعدل متوسط، ما يشير إلى زيادة وإقبال كبير من التجار والمزارعين لتوريد محصول القمح.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، قي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مديرية الزراعة تسهل كل الإجراءات على المواطنين ومتابعة المحصول، موضحا أن سعر الأردب القمح يبلغ 885 جنيها، ويحصل المزارع أو التاجر على أمواله في خلال 48 ساعة فقط من تسليم المحصول إلى الصوامع المنتشرة في حميع مراكز ومدن محافظة المنوفية.

14 صومعة مجهزة لاستقبال القمح في المنوفية

وأوضح، أن الكمية المقررة لكل مزارع من التوريد للصوامع، بما لا يقل عن 12 أردبا في الفدان الواحد، موضحا أنه في حالة الالتزام بالقرارات المنظمة فيما يخص توريد القمح سيحرم من دعم الأسمدة والتعامل مع البنك الزراعي خلال القترة المقبلة، مؤكدا على أن إجمالي عدد الصوامع التي تستقبل محصول القمح في المنوفية تبلغ 14 مكان تخزين، مقسمين كالآتي 6 صوامع جديدة، و2 شونة اسفلتية و6 هناجر موزعة على جميع أطراف المحافظة.

الإقبال على توريد القمح كبير للغاية

وشدد على أن الإقبال على توريد محصول القمح كبير وفي تزايد مستمر منذ البدء في الحصاد، مشيرا إلى أن المزارع يحصل على فيمة التوريد بعد أقل من 48 ساعة وتسهيلا للإجراءات، مشددا على أن وعي المواطنين هو العامل الرئيسي لتوريد القمح بكثافة وزيادة إنتاجه بشكل عام.