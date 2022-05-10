ضبط 27 طن سكر بقنا قبل بيعه في السوق السوداء

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى لمحاولات حجب السلع والإستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق الإستقرار بالأسواق.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط (مالك مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة بندر قنا بمحافظة قنا) وذلك لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وعثر بداخلة على عدد 25 طن تقريباً من السكر المدعم بدون فواتير والمحظور بيعه وتعبئته خارج الجهات المرخص لها بذلك عقب تجميعه من التجار لإعادة تعبئته وبيعه بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ،كما تم ضبط سيارة أثناء تواجدها بجوار المخزن المشار إليه قيادة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة البحر الأحمر) محمل عليها عدد 2 طن تقريباً من السكر المدعم "بدون فواتير".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.