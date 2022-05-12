شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 100 ألف طن منذ بداية موسم توريد القمح

استقبلت شون وصوامع كفر الشيخ قرابة 100 ألف طن قمح من المزارعين الذين يحرصون على توريد الذهب الأبيض إلى المواقع الحكومية المعدة للاستلام، وذلك منذ بدء موسم توريد القمح في أول أبريل الماضي.

لجان في أماكن توريد القمح بكفر الشيخ

وشهدت أماكن توريد القمح في كفر الشيخ، وجود لجان طوال اليوم لاستلام المحصول من المزراعين، حيث يجري فرز القمح لتحديد درجة نقاوته، وفقا لعادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وتستلم اللجان القمح وتفرزه عن طريق أخذ عينة متجانسة من «الشكائر» المحملة على كل سيارة وجرار، ثم خلطها وعمل عينة واحدة وتحديد درجة النقاوة.

توريد القمح بكفر الشيخ

وأعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ، في وقت سابق، تجهيز 21 موقعا لاستلام المحصول منذ بدء موسم توريد القمح في أبريل الماضي، حيث جرى عمل الشون والصوامع والهناجر بطريقة أسمنتية لعدم حدوث هدر في القمح، كما جرى تشكيل لجان لاستلام المحصول من المزارعين، وتضم ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء والزراعة والتموين، كما تكون المواقع والشون تابعة للشركة المصرية للصوامع ومطاحن المحافظة والبنك الزراعي.

ارتفاع معدلات توريد القمح

ووفقا للمتحدث باسم مديرية التموين في كفر الشيخ، فإنّ هناك ارتفاعا في معدلات توريد القمح بالمحافظة، حيث وصلت لـ98 ألفا و305 أطنان و247 كجم: «الخير كتير الحمد لله ربنا يزيد ويبارك»، موضحا أنّه يتم تسليم مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من تسليم المحصول للشون والصوامع.

حل مشكلات المزراعين خلال موسم توريد القمح

وأكد المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، أنّه جار حل مشكلات المزراعين أثناء موسم التوريد من خلال اللجان المتواجدة التي تسهل عليهم، فضلا عن المرور من قبل المتابعة التموينية في 21 موقعا، عبارة عن شون وصوامع وهناجر جرى تجهيزهم لاستقبال القمح من مزراعي كفر الشيخ على مدار موسم توريد القمح، فضلا عن وجود لجان استلام وفرز لتحديد درجة نقاوة المحصول.