«التموين»: توريد القمح منتظم من المزارعين مع سداد كامل مستحقاتهم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على انتظام عملية توريد القمح من المزارعين، وذلك من خلال فتح الصوامع والمواقع التخزينية للأقماح من أجل استقبال الأقماح ‏من المزارعين لموسم التوريد الحالي للقمح 2022.

توقيت توريد القمح من المزارعين بمواقع التخزين

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن توقيت توريد القمح من المزارعين بمواقع استلام وتخزين الأقماح مستمر حتى منتصف الليل، وتحديدا حتى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بحد أقصى، وذلك منعا للتكدس والزحام بسبب زيادة كميات القمح الموردة من قبل المزارعين.

قرار وزير التموين حول استلام الأقماح

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر أن غلق المواقع التخزينية لاستلام القمح يتم حتى وصول آخر مورد للقمح بحد أقصى حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، بدلا من المواعيد الأولى والتي كانت من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، مقررا أيضا تشكيل ‏غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام الوزارة، مهمتها المتابعة مع الغرف الفرعية بمديريات التموين على مستوى المحافظات حول توريد الأقماح داخل مواقع تخزين الأقماح.

التموين تؤكد سداد كامل مستحقات المزارعين الموردين للقمح

وأكدت وزارة التموين، على الانتظام في سداد مستحقات ‏المزارعين في فترة محددة بـ48 ساعة معلنة عن توافر الاعتمادات المالية الخاصة بذلك، عبر ما يقرب من 450 نقطة تخزين الأقماح لموسم التوريد الحالي 2022 ما بين الصوامع والهناجر والبناكر، والتي تم تجهيزها بالإضاءة الكافية لاستقبال الموردين حتى منتصف اللليل، فضلا عن تذليل العقبات حال حدوثها بمواقع التخزين من خلال التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات الفرعية بمديريات التموين بالمحافظات.