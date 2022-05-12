نظارات بترجم الكلام.. «جوجل» تعمل على فكرة جديدة للترجمة

أعلن مؤتمر مطوري Google عن عدة أجهزة ومميزات سيقوم بإطلاقها خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن خلال المؤتمر عن عدد من المنتجات الذي أتاحها مثل الساعة الذكية Pixel Watch، وهاتف Pixel 6a الجديد وسماعات الرأس، وهاتفها الرائد Pixel 7، والذي يعمل على جهاز لوحي جديد في الخريف.

ولكن هناك ما تعمل عليه جوجل ولم تقوم بإطلاقه بعد، فهناك أجهزة مازالت جوجل تعمل عليها ولم يتم إطلاقها حتى الأن، وهو ما أعلنته جوجل، فخلال طرح اجهزتها الجديدة أعلنت جوجل أنها تعمل على إنتاج نظارات فريدة من نوعها.

وأضافت الشركة، أن النظارات الحديثة والتي كشفت وتعمل عليها في الوقت الحالي هي نظارات تتبع الواقع المعزز قادرة على ترجمة اللغات في الوقت نفسه الفعلي لرؤيتها والتي تعتبر Google Translator.

نظارات تشبة نظارات النظر لترجمة اللغات

وقال موقع sproutwired، إن نموذج النظارات الجديدة من «جوجل» المعززة للواقع تشبة النظارات العادية التي يرتديها الناس في الشوارع، فهي لها عدسات زجاجية، ولها تصميم أكثر بساطة من النظارات العادية التي قد تكون لها أكال كثيرة ولكنها تشبه النظارات البسيطة الخاصة بالنظر.

وأضاف الموقع أنه على الرغم من أن المنتج ليس جاهزًا بعد للجمهور، إلا أنه تم اختبار الجهاز بهدف تسهيل الترجمة في الوقت الفعلي و النسخ، كما تم عرض صورة لها.

مساعدة أي مستخدم يسافر إلى دولة أخرى

وفقًا لمدير شركة جوجل Google قال إن القصد من النظارات أن تكون جهازًا يمكن للأشخاص من خلاله رؤية نسخة مباشرة من اللغات الأخرى في مجال رؤيتهم، ومن الواضح أن الفكرة هي أن نظارات الواقع المعزز بسيطة قدر الإمكان لإظهار المعنى الحقيقي من لغة المتحدث إلى عدساتهم.

وأضاف أن هذه النظارات الهدف منها مساعدة أي مستخدم يسافر إلى دولة أخرى أو حتى أشخاص يعانون من أنواع معينة من ضعف السمع، ولكن الشركة لم تعلن حتى الان عن موعد إطلاق هذه النظارات.