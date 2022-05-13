قصر ثقافة السينما يعلن تفاصيل الدراسات الحرة.. بـ1500 جنيه للطالب

أعلن قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، إقامة دورة الدراسات السينمائية الحرة (سيناريو، تصوير، إخراج، ديكور) اعتبارا من الأحد الموافق 22 مايو الجاري وبدء استلام الاشتراكات من 9 مايو 2022.

قيمة اشتراكات الدورة

تبلغ قيمة اشتراك الدورة 1500 جنيه للطالب يدفع منها مقدما 500 جنيه عند التقديم والباقي 100 جنيه بداية من الشهر الثاني والثالث من الدراسة، ويحاضر خلال الدورة نخبة من السينمائيين المتخصصين من بنهم: الدكتور أشرف محمد، والدكتور مختار يونس، والدكتور مروة عزب، الدكتور خالد بهجت، والدكتورة تماضر نجيب، الدكتور حسين بكر، الدكتور يسري المناديلي، فخر الدين نجيدة، حسام المحفوظى، زايد نايف، طارق الشناوي، تامر جوزيف.

«ابدأ حلمك.. السينما بين يديك»

في سياق آخر، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» الذي ينظمه الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بقصر ثقافة بورسعيد فى الفترة من 7 حتى 14 مايو 2022.

وورش «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» مشروع قومي لراغبي دراسة فنون السينما المختلفة، إذ يتناول دراسة جميع النواحي الفنية لصناعة فيلم سينمائي، هذا ما يستهدفه المشروع كما أنَّها متاحة لكل الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية علما بأنَّه لا يقل أعمار المشاركين في ورشة السينما عن 16 سنة.

وتم تنفيذ ورش التدريب «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك»، والذي يشرف عليه الفنان تامر عبدالمنعم، إذ عقدت يوم الأربعاء محاضرة بعنوان «أساسيات الإنتاج السينمائي»، بقصر ثقافة بورسعيد، وحاضر فيها الدكتور ضياء الدين جابر، والذي تحدث عن العملية الإنتاجية للأفلام السينمائية، والتي تعد المحرك الرئيسي للعملية السينمائية، باعتبارها المسؤولة عن تجهيز الفيلم للعرض الجماهيري، مرورًا بمرحلة دراسة الجدوى والتخطيط والتصوير.

تلاها محاضرة لمدير التصوير زايد نايف بعنوان «أساسيات التصوير السينمائي»، شرح فيها مفهوم بعض المصطلحات مثل عمق الميدان وأهميتة للصورة، وكذلك أهمية عنصر الإضاءة ومدى تأثيرها على جودة الصورة.