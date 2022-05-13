أحمد داش بعد اختياره سفيرا لمبادرة «شباب بلد»: سنقدم مساعدة حقيقية

أعرب الفنان أحمد داش عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته باختياره سفيرًا لمبادرة الأمم المتحدة الدولية «شباب بلد».

نشر أحمد داش صورة له في أثناء تواجده في المؤتمر، وعلق: «فخور وسعيد جدًا باختياري سفيرا لمبادرة الأمم المتحدة الدولية شباب بلد، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف، شرف كبير إني أكون جزء من مبادرة مهمة زي دي، وأتمنى كلنا نشارك في خلق فرص جديدة للشباب تساعدهم وتدعمهم وتخليهم يوصلوا للي هم عايزينه ويدركوا قوتهم».

وأضاف داش: «أتمنى نقدم مساعدة حقيقية للشباب من خلال المبادرة».

مبادرة شباب البلد

عينت الأمم المتحدة، عددا من الفنانين الشباب سفراء لمبادرة «شباب بلد»، وهم نور خالد النبوي وأحمد داش وأمير المصري ورنا رئيس.

وتعد المبادرة، هي النسخة المصرية للمبادرة العالمية للأمم المتحدة Generation Unlimited التي أطلقتها كأول شراكة على مستوى العالم بين القطاعين الحكومي والخاص والشباب PPYP، بهدف تنمية مهارات جميع شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شاب وتتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030.

مسؤولون يدعمون مبادرة شباب بلد

أطلقت مبادرة «شباب بلد»، بحضور ودعم وزراء من الحكومة ومسؤولين من الأمم المتحدة وقيادات للقطاع الخاص وممثلين للشباب، في أثناء منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ في يناير الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال دورهم الجديد، سيدعم الفنانون شباب هذه المبادرة، بتسليط الضوء على أهمية تعليم وتدريب الشباب وإكسابهم المهارات وربطهم بفرص التوظيف وأيضا غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم.