مؤسس مبادرة أسرة واحدة: نحتاج لقانون يرى مصلحة الطفل أولا وأخيرا

قالت دينا المقدم، مؤسس مبادرة أسرة واحدة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجتمع المصري في حاجة ماسة إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد، نظرا لما تواجهه الأسر المصرية من مخاطر عدة تهدد بزيادة معدلات الطلاق وكثرة الخلافات بين الزوجين، «نحتاج لقانون يرى مصلحة الطفل أولا وأخيرا».

دينا المقدم: مبادرة الرئيس تدعم النقاش حول القانون

وأضافت «المقدم»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي تراعي وتدعم النقاش حول القانون الجديد كونه الأمر الأهم، حيث أن القانون يمس كيان الأسرة المصرية بالكامل، «مش هينفع نقعد في غرفه مغلقة ولا نستمع للمواطن، وهنا كان مبدأ مبادرة أسرة واحدة».

وتابعت: «المبادرة تم إطلاقها منذ 3 سنوات ومستمرة حتى الآن، والقانون هيراعي مصلحة المجتمع والدولة ولا يراعي المصلحة الشخصية، لأن المجتمع أساسه الأسرة ويجب أن يتم إنشاء مواطن صالح وسوي».

المرأة الأكثر تضررا من قانون الأحوال الشخصية الحالي

وأوضحت أن المرأة عندما تدخل المحكمة لطلب نفقة أوحقوق أولادها فهي الأكثر تضررا من القانون القديم، والقانون الجديد لن ينصف المرأة فقط، «مش عايزة أعمل قانون أحوال شخصية للمرأة فقط أو الرجال فقط، ولكن عايزين قانون عادل ومنصف للطرفين».

وأردفت أنه واجب الراجل بعد الطلاق هو النفقة وصرف الأموال على الأبناء، ولا بد أن يكون لديه مسؤولية، ونطالب الأب الذي انفصل عن زوجته وأولاده أن يشارك في تربيتهم ويكون معهم في حياتهم اليومية، و«فيه أبهات كتير بتدفع النفقة وتمشي والأمهات هي اللي بتشيل المسؤولية بالكامل، ومجتمعنا يعاني من أزمة أخلاقية وهناك والدين لا يستحقون تربهة الأبناء».