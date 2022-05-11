مفيدة شيحة: تصريحات الرئيس عن الأحوال الشخصية بداية لإيجاد حل حقيقي

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته الأخيرة بشأن قانون الأحوال الشخصية من أجل إيجاد حلول للانفصال والتفكك الأسري التي باتت قضية معقدة في المجتمع المصري، موضحة أن الشباب والفتيات بالفعل أصبحوا يحجمون عن الزواج، « البنات بقت خايفة من الزواج والشباب مش عاوزه تتجوز، وفيه رعب حقيقي، بسبب الاستهتار الموجود حاليًا بقيمة الزواج».

السيسي يخلخل الواقع المتهالك ويبحث عن حل حقيقي

وأضافت «شيحة»، خلال تقديمها برنامج «الستات»، على شاشة «النهار»، أن المجتمع المصري في حاجة لتغيير ثقافته في هذا الأمر، فضلًا عن أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذا الملف بداية لخلخة الواقع المتهالك والبحث عن حل حقيقي، إذ أن الرئيس السيسي ذكر أن قضايا الأحوال الشخصية تُعد من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري بل وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر.

الإعلامية تطالب بقانون عادل للزوج والزوجة

وطالبت الإعلامية بقانون عادل بين الزوج والزوجة يراعي الوقت الذي نعيش فيه بكافة تفاصيله، موضحة أنها خلال عملها الإعلامي قدمت قضايا الستات بشكل مختلف، ومسلسل «فاتن أمل حربي» تحدث عن موضوعات تناولها الإعلام في السابق، ولكن المسلسل كان الأكثر تأثيرا وهذا يعود للإخراج وتقديم العمل، وعلينا مواجهة بعض بمنتهي الأمانة، ونعرف ما المطلوب لفك فتيل النار، ونحتاج القانون العادل للجميع ويطبق على الطرفين بمنتهى العدل.