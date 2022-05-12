خدمات بنكية يمكنك الانتهاء منها أون لاين «وداعا للذهاب للبنوك والزحام»

يحتاج العديد من الأشخاص إلى الانتهاء من معاملات مختلفة بنكية لهم سواء خدمات خاصة بالإيداع أو امتلاك حساب خاص بهم أو بطاقات دفع وغيرها من الخدمات ولكن يعيقيهم الزحام في البنوك.

وتيسيرا على الناس وتجنبا للزحام، أتاحت بعض البنوك لعملائها إجراء العديد من الخدمات البنكية عبر الإنترنت دون الذهاب لمقر أو أحد فروع البنوك المختلفة.

خدمات بنكية يمكنك فعلها أون لاين

وفيما يلي نستعرض أبرز الخدمات التي يمكنك الانتهاء منها أون لاين أو عبر الخط الساخن دون الذهاب لمقر البنوك، وهي كما يلي.

يمكن إصدار شهادة ادخار أو وديعة لأجل بخطوات بسيطة عن طريق الإنترنت كل ما عليك هو الدخول لموقع البنك وقم بملء نموذج أونلاين بكل سهولة؛ للحصول على وديعة لأجل أو شهادة ادخار.

فتح حساب إضافي، حيث يمكن من خلال الموقع الرسمي للبنك عبر الإنترنت فتح حساب إضافي جارٍ أو توفير من خلال خدمة الإنترنت البنكية وتطبيق التليفون المحمول.

كما تتيح بعض البنوك خدمة استبدال البطاقة الائتمانية الخصم المباشر أو الائتمان الخاصة بك عن طريق موقع البنك عبر الإنترنت.

يمكنك الاشتراك أون لاين في خدمة التسجيل للحصول على كشف حساب إلكتروني عند التسجيل في خدمة كشف الحساب الإلكتروني.

وتتيح بعض البنوك تقديم طلب الحصول على قرض أو بطاقة ائتمان بخطوات بسيطة.

وإذا رغبت في التحويل بين حساباتك الشخصية المختلفة داخل البنك أو التحويل لأي حساب خارج البنك داخل أو خارج مصر، يمكنك فعلك ذلك عبر الإنترنت، أو تقديم طلب دفتر شيكات أو ربط شهادة أو وديعة لأجل فتح حساب إضافي.

كما يمكنك سداد مستحقات بطاقاتك الائتمانية أو مستحقات البطاقات الائتمانية لعملاء آخرين نفس البنك.

كما يمكن الانتهاء من عملية التبرع لصالح المؤسسات الخيرية المعتمدة لدى البنك.

وفي حال فقدان بطاقتك يمكنك الإبلاغ عنها فورًا لوقفها حتى لا يستخدمها أحد غيرك، وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن.