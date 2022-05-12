سعر الدولار اليوم الخميس 12-5-2022 في البنوك المصرية

يحظى سعر الدولار باهتمام كبير من المواطنين منذ تحريك سعر الفائدة؛ إذ يختلف سعر العملة الأمريكية من بنك لآخر، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة الأسعار مقارنة بالجنيه المصري تزداد عمليات البحث عبر محركات البحث عن سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك المركزي المصري اليوم الخميس، الموافق 12 مايو الجاري:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، اليوم الخميس 12 مايو.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.43 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كما سجّل سعر الدولار 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، خلال تعاملات صباح اليوم الخميس الموافق 12 مايو.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، اليوم الخميس الموافق 12 مايو.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار 18.53 جنيه للبيع و18.50 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.44 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار نحو 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، اليوم الخميس 12 مايو.