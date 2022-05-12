تسريبات عن ميزة جديدة لتطبيق واتساب.. اعرفها

قال موقع «ذا صن» البريطاني إن تطبيق «واتساب» ابتكر طريقة جديدة لمستخدميه البالغ عددهم ملياري مستخدم للرد على الرسائل بطرقة أسرع من السابق، إذ يعمل تطبيق المراسلة الشهير على تطوير الميزات باستمرار، ويمكن أن يظهر خيار اختصار مختلف على الرسائل.

طريقتان للرد على الطرف الآخر

وأضاف الموقع أنه في الوقت الحالي، لدى المستخدمين طريقتان للرد على شخص ما على سطح المكتب، وهو أنه يمكنك إما النقر نقرًا مزدوجًا فوق صف الرسالة مرتين، أو يمكنك تحديد سهم القائمة المنسدلة بجوار الرسالة وتحديد الرد هناك، لكن لقطات شاشة مُسربة من تحديثات التطبيق تُظهر اختصارًا جديدًا للرد على الرسائل باستخدامه، سيكون هناك زر رد جديد، مما يعني أنه يمكنك الرد بنقرة واحدة فقط، وجرى ضبطه على الظهور بجوار زر ردود الفعل الذي جرى إطلاقه مؤخرًا.

الميزة قيد التطوير ولم يتم الكشف عن موعد إطلاقها

ولكن كما أوضح WABetaInfo - الذي كشف الميزة الجديدة - أنه لا يزال «قيد التطوير» في الوقت الحالي، وقد تكون جاهزة بالفعل في بعض الحالات، ولكن WhatsApp قد يحتاج إلى بعض الوقت لتقرير ما إذا كان الأمر كذلك بالفعل لإصداره للمستخدمين.

وكما هو الحال دائمًا مع الاختبار التجريبي المبكر، قد يقرر WhatsApp إلغاء الفكرة تمامًا، لذلك علينا أن ننتظر ونرى أي تحديثات مستقبلية عندما يحين وقتها.

وطرح تطبيق واتساب مؤخرًا مجموعة من خصائص الأمان الجديدة، حيث أكد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه منذ خروج واتساب وإنشاءه وهدفنا منه مساعدتك على التواصل الدائم مع أصدقائك، أو مشاركة معلومات حيوية في أوقات الكوارث الطبيعية، و السعي لعيش حياة أفضل، ولذلك تم إدخال خاصية التشفير التام بين الطرفين والتي تعني أن تكون رسائلك وصورك وفيديوهاتك ورسائلك الصوتية ومستنداتك ومكالماتك المُشفرة تمامًا بين الطرفين محميّة.