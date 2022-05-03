لو عايز تفصل في العيد.. خطوات الاختفاء المؤقت من تطبيق واتساب

مع حصول الكثيرين على إجازة وصلت لنحو 8 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك، يبحث البعض عن طرق تمكنهم من الاختفاء لبعض الوقت من المزعجين أو المتطفلين للحصول على استراحة من الدردشة وغيرها، خاصة من تطبيق الواتساب، بدون أن يضطر المستخدم لحذف البرنامج أو تعرض الحساب للاختراق.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية في مجال التكنولوجيا والتي تنشر على مدار اليوم، خطوات الاختفاء المؤقت من تطبيق الواتس اب، بالإضافة إلي بعض المميزات الأخرى، وفق صفحة الدعم الفني للتطبيق، في السطور التالية:

تفعيل خاصية الخروج المؤقت من الواتساب

ويتيح برنامج الواتساب إمكانية تفعيل تعطيل الحساب بشكل مؤقت، وهي تتم في حالة واحدة فقط وهي عند الاتصال ببيانات الهاتف، وليس شبكة واي فاي.

ويمكن تفعيل هذه الخاصية من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على إعدادات الهاتف المثبته، ثم اختيار تطبيق الواتساب.

- الذهاب إلى رمز المراسلة، وتحديد فرض الإيقاف أوforce stop.

- وأخيرًا الضغط على موافق، وسيتم تعطيل background data.

بعد الانتهاء من اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من إيقاف التطبيق بدون حذفه، ولن تقوم باستقبال أي رسائل، أو مكالمات، إلا بعد الغاء هذه الخاصية.

فصل الإنترنت عن تطبيق واتساب

وهناك طريقة أخرى بسيطة تمكنك من ايقاف استقبال الرسائل والمكالمات على تطبيق واتساب، وهي من خلال إغلاق الانترنت عن التطبيق.

وهناك الكثير من التطبيقات المجانية التي تتيح إمكانية فصل الانترنت عن الواتس اب، ومنها تطبيق NetGuard وتطبيق pause it وهي برامج متاحة على المتجر الهاتف، وهي مجانية بالكامل، ويمكن استخدامها لغلق التطبيق ويمنع وصول الرسائل والمكالمات.

يشار إلي أن تطبيق واتساب يتيح للمستخدمين الاختفاء عن الكل أو أشخاص محددين من خلال الدخول على الإعدادات والخصوصية بالتطبيق.