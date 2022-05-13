اكتشفها يوسف وهبي.. 10 معلومات عن سميحة توفيق في ذكرى ميلادها

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سميحة توفيق التي رحلت عن دنيانا في منتصف عام 2010، بعد مسيرة جيدة من الأعمال السينمائية والمسرحية التي كانت دوما ما تظهر فيها بتقديم شخصية المرأة الشريرة أو اللعوب.

آخر أعمال سميحة توفيق مسرحية ريا وسكينة

تستعض «الوطن» 10 معلومات عن سميحة توفيق، وفق حوار أجرته مع مجلة «الكواكب» في مطلع التسعينيات.

- سميحة توفيق من مواليد عام 1928

- من مواليد محافظة الفيوم، وكانت والدتها لاعبة في السيرك

- بدأت العمل في الحياة المسرحية مع فوزي الجزايرلي عام 1941 حين ما بلغت 13 عام

- بدأت أعمالها بتقدم الأدوار الغنائية الاستعراضية

سميحة توفيق ولدت في 13 مايو عام 1928

- اكتشفها الفنان الكبير يوسف وهبي وقدمها في فيلم بنات الريف في دور فلاحة حيث انها جسدت مشاهد الأخت الصغرى للفنانة فاطمة رشدي.

- وقعت عقدا لمدة 5 سنوات مع شركة «نحاس فيلم» التي كانت تنتج أفلام يوسف وهبي

- أول من قدمها في أدوار الشر كان المخرج عبد الفتاح حسن

- يطلقون عليها في الوسط الفني لقب صريحة توفيق وأحيانا «أبيحة» توفيق: «لأنني حين أجلس مع زملائي أقول الحق حتى لو جارح»

- آخر اعمالها كانت مسرحية ريا وسكينة مع شادية حيث جسدت شخصية «أم بدوي»

- أشهر الأفلام التي شاركت بها شخصية «أم دلال» في فيلم «نحن لا نزرع الشوك» عام 1970، و«الراقصة اليهودية» في فيلم «هجرة الرسول» عام 1964، وفيلم «ابن النيل» عام 1951 في دور الراقصة «بوسي»