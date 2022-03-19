«تاج الدين»: تجربتنا في إدارة أزمة كورونا مميزة.. ولم نواجه نقصا في «التنفس الصناعي»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية إن التجربة المصرية في إدارة أزمة كورونا رائدة ومميزة، حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس هذه المنظومة التي وقفت في مواجهة هذه الأزمة العالمية، إضافة إلى الحكومة واللجنة العليا وكل الجهات في مصر شاركت في مواجهة الأزمة.

مصر استطاعت عبور أزمة كورونا بكل مكوناتها

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر أن مصر استطاعت أن تعبر أزمة كورونا بكل مكوناتها، والرئيس أعرب عن تقديره للأطباء على الدور البطولي الذي قاموا به.

طفرة في تجهيز البنية التحتية المؤسسية لكل المستشفيات

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية أنه هناك طفرة في تجهيز البنية التحتية المؤسسية لكل المستشفيات التي ساهمت في إدارة الأزمة وعلاج إصابات كورونا، سواء كانت مستشفيات حكومية أو مستشفيات جامعية وبعض المستشفيات الخاصة، ولم نعاني من أزمة في الأدوية، إذ أن الـ152 شركة ادوية في مصر ساهمت في كل ما تحتاج إليه الدولة.

وشرح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن مصر لم تواجه أي مشكلة فيما يتعلق بإتاحة أجهزة التنفس الصناعي خلال أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابع مخزونها بشكل يومي، إضافة إلى الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات.

وحدات الرعاية المركزة للأمراض التنفسية كانت مفيدة

وأضاف تاج الدين، «عندما أنشأنا أول وحدة رعاية مركزة للأمراض التنفسية في مصر عام 1984م لم يكن هناك الكثير منها حول العالم ولدينا أطباء يعملون في كل الجامعات المصرية والمنطقة العربية وبلاد أخرى كثيرة»، مشيرًا إلى أن وحدات الرعاية المركزة للأمراض التنفسية كانت مفيدة في التعامل مع أزمة كورونا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية «عملنا في محوري الوقاية والعلاج، وعندما عُرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية الأزمة تجهيز المدن الجامعية لاستقبال الحالات جرى تجهيز المدن الجامعية بالكامل خلال 10 أيام لاستيعاب آلاف الحالات، كما جرى تدشين المستشفيات الميدانية بسعة هائلة بها كل الإمكانيات».