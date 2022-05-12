«العربية للتصنيع»: وزعنا 50 جهاز تنفس من الإنتاج المحلي على 10 محافظات

قال اللواء محمد مختار، رئيس الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، إن مراحل التدقيق العلمي لجهاز التنفس الصناعي المصري اعتمدت على توافر الشروط العلمية العالمية، والمعايير القياسية والأداء الجيد.

تقديم الدعم لشباب الباحثين

وأوضح «مختار» خلال استضافته في برنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «dmc» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الجهاز عمل به مجموعة كبيرة من المهندسين، موضحًا أن هناك نقلة كبيرة في التصنيع داخل الهيئة العربية للتصنيع، وتسخير كل الإمكانيات لدعم شباب الباحثين.

محاور مهمة في إنتاج الجهاز

وأكد رئيس الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، أن الجهاز جاء بالتكامل بين وزارة الصحة والتعليم العالي، إذ بدأت الفكرة من شباب تبنت الهيئة العربية للتنصيع فكرتهم، وبدأ تنفيذ التصميم بشكل صناعي اعتمادًا على عدة محاور، منها إصدار حزمة من الوثائق الفنية، ثم تحديد أنسب أسلوب للتصنيع، وتجميع معايير وبرامج تشغيل لتنفيذ الجهاز، واستخدامه بشكل آمن عقب إخضاع الجهاز للتجارب.

التنسيق مع الجهات المعنية

وأشار رئيس الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، أنه يجري التنسيق مع جهات الاعتماد، وهي جامعة القاهرة وهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن نتائج التجارب السريرية كانت ممتازة، وجرى تعديل بسيط على «السوفت وير»، ثم تصنيع 50 جهازًا يعمل باستقرار وكفاءة عالية جرى توزيعهم في 10 محافظات.

قدرة مضاعفة في التشغيل عن أقرب المنافسين

بدوره أوضح المهندس مصطفى الوكيل، رئيس مجلس إدارة الشركة المنتجة لجهاز التنفس الصناعي، أن الناس يثقون في منتجات الهيئة العربية للتصنيع، وهذا أمر يسمح بالتصدير بسبب ثقة الجميع فيها، لافتًا إلى أنه جرى دراسة الشركات المنافسة في السوق، موضحًا أن الجهاز الذي ينتجونه يعمل 40 ألف ساعة، وهذا الرقم يعتبر ضعف قدرات الأجهزة الأخرى التي تعمل 20 ألف ساعة.