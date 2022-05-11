بعد عشرة 30 سنة.. «عبد الكريم» ينفجر في دعوى نشوز: مراتي بتزعقلي قدام أحفادي

بعد وصوله إلى سن المعاش، اعتقد «عبد الكريم»، أنه سيرتاح في منزله، ويستمتع بالجلوس وسط أسرته، التي حارب من أجل استقرارها لمدة 40 عامًا، حتى أفنى شبابه في توفير احتياجاتهم، متخيلا أنه سينعم في نهاية الرحلة باللعب مع أحفاده، وتأمل حاله كل ليلة، ويباغت نفسه بأسئلة الإعجاب بالذات وبإنجاز العمر، مثل: كيف قطع كل هذه المسافة من السنوات؟ ثم يحمد الله على نعمه.

وصل الرجل إلى محطة الأحلام الوردية المنتظرة، لكنه اصطدم بزوجته، لتعكر صفو ما تبقى من أيامه، بأسلوبها الفظ وطريقتها المسيطرة، التي وصلت إلى حد الإهانة أمام أحفاده وزوجات أبنائه، حتى قرر الانفصال عنها، إلا أنه لم يسلم من شر لسانها السليط، فلجأ إلى محكمة الأسرة، ليطالب بإثبات نشوزها.

دعوى نشوز بعد سن المعاش

في جانب مظلم وسط أروقة المحكمة، التي يجتاحها الزحام بالشباب، جلس «عبد الكريم» الشيخ الستيني، عيناه مرهقتان من كثرة البكاء، وباقتراب «الوطن» منه لمعرفة قصته، قال بصوت يغلب عليه البكاء والقهر، إنه قرر إنهاء زواجه بعد مرور أكثر من 30 عامًا، وإنجاب 4 أولاد، و7 أحفاد من الولاد والبنات، بسبب أسلوب زوجته وتحكمها في كل شيء، واعتقادها بأنه لم يعد له فائدة، لأنه وصل إلى سن المعاش.

زواج قبل 30 عامًا

يستذكر الزوج الستيني، خلال حديثة، تفاصيل زواجه الذي دبرته له والدته قبل 30 عامًا، قائلا: «إنه كان شابا في مقتبل العمر، وبعد وفاة والده، قررت والدته أن تزوجه من فتاة تكون تحت طوعها، لأنها لم تنجب بنات، وحتى لا يغضبها أمه وافق وتزوجها.

الزوجة تبدل حالها

في بدايه الزواج كانت هادئة ومطيعة، وبعد وفاة والدته انقلب حالها، لكن «عبد الكريم» لم يقو على طلاقها حينها، إكرامًا لوالدته، ولإنجابهم طفلين في عمر 10 و8 سنوات، وبعدها أنجبا بنتين توأم، وكان سعيد بحياته الزوجية وبأولاده.

بتزعقله قدام أحفاده.. «جدكم اتجنن»

بنظرات يغلب عليها الحنيين للماضي، قال الشيخ الستيني: «من 5 سنين جوزت بنتي الصغيرة، وكنت فرحان إني تميت رسالتي في الحياة، علمت ولادي واتخرجوا، وكلهم اتجوزا، وبعدها بسنتين طلعت على المعاش، وبدأت أقعد في البيت، عشان أرتاح بعد كل السنين دي، لكن مراتي مكنتش موافقة، وقالتلي إيه لازمتك في البيت، وكل تجمع عائلي كانت بتزعقلي قدام زوجات ولادي وأحفادي، وقالت لهم جدكم كبر واتجنن».

دعوى نشوز ضد الزوجة

أنهي «عبد الكريم» حديثة لـ«الوطن»، قبل دخوله للقاضي، بالتأكيد على أنه لم يعد يقوى على تحمل أسلوبها، وهو في هذا العمر، إذ طلب منها الانفصال بهدوء، لكنها رفضت وتطاولت عليه، فلجأ إلى محكمة الأسرة بالجيزة، وأقام دعوى نشوز حملت لرقم 2157.