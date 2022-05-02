«مؤمن» في دعوى نشوز: «رفضت مساعدتي لولاد أخويا بعد ما اتوفى»

لم يتخيل «مؤمن» أن الحال سيصل به إلى أن يطلق زوجته بهذه الطريقة، بعد قصة حب وزواج استمرا 7 سنوات دون أي شجار يذكر، كما أنه رفض حلول خبراء التسوية، لأنه حاول مصالحتها أكثر من مرة على مدار 6 أشهر، وهي رفضت العودة لمنزل الزوجية، بعد أن رفضت مساعدته لأولاد شقيقة اليتامى، وأنها لا تود مساعدتهم، ليكتشف كرهها لعائلته بعد كل هذه السنوات.

كان يساعد شقيقه دون علم أحد

«منذ عامين أصيب شقيقي بالفشل الكلوي، واضطر للغسيل 3 مرات كل أسبوع، وبعد عام نفذ أمر الله وتوفى، وبسبب ضيق حاله كنت أساعده دون أن أخبر أحد حتي لا أسبب له أو لأطفاله أي إحراج أمام العائلة، وبعد وفاته كنت أساعد زوجته وأطفاله بملغ من المال لأنه معاشه قليل للغاية، وعندما علمت زوجتي اعترضت»، وفق لحديث الزوج أمام قاضي محكمة الأسرة.

زوجته رفضت مساعدتهم

وأضاف لقاضي محكمة الأسرة، أن بعد علم زوجته بمساعدته ماديًا لأرمله شقيقه، تشاجرت معه ورفضت مساعدتهم بحجة أن شقيقه توفي ولديه معاش، وهي وأولادها أولى بالأموال، وطالبته أن يمنع عنهم المساعدات حتى يوفر لهم حياة أفضل، وعندما اعترض على أسلوبها قاطعته وسلطت أطفاله على عدم التعامل معه، واقنعتهم أنه يبخل عليهم، وأنه لا يود الاهتمام بهم.

حاول مصالحتها ورفضت العودة

وتابع الزوج لمحكمة الأسرة سبب دعواه، «بعد ما كرهتني في البيت اتخانقت معاها على أسلوبها ورفضها لمساعدة ولاد اخويا، فسابت البيت ورفضت ترجع من 6 شهور، على الرغم من إني حاولت أصالحها أكتر من مره، عشان ترجع بالعيال لكنها رفضت، وعايزة ترجع بشروطها، الي هي أمنع المساعدات عن ولاد أخويا».

دعوى نشوز بعد قصة حب

واختتم الزوج دعواه بأنه توجه لمحكمة الأسرة بزنانيري، بعد 7 سنوات كمن زواجهم ليقيم ضدها دعوى نشوز بسبب كرها لعائلته، وحملت الدعوى لرقم 6141، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.