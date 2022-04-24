«صبري» في دعوى نشوز: «باعت فستان فرحها ورفضت تديه لأختي»

وقف «صبري. ع»، ينتظر دوره أمام محكمة الأسرة، وهو يحاول أن يتمالك أعصابه مع كل من يسأله عن سبب وجوده في المحكمة، ظنًا منهم أنه جاء ليحضر جلسة خلع أقامتها ضده زوجته، وباقتراب «الوطن» منه، قال إن سبب تواجده هو دعوى نشوز أقامها ضد زوجته، لأنها تكره شقيقاته وتعاملهم بأسلوب سيئ.

الزوجة تكره شقيقاته

«من يوم ما اتخطبنا، وهي شايفة نفسها أحسن من أخواتي، ودايما بتعاملهم بأسلوب مش كويس، لما طلبت منها تدي فستان فرحها الغالي لأختي وترجعه تاني، رفضت وكانت المفاجأة أنها باعته»، كان هذا سبب دعوى النشوز التي أقامها الزوج بعد 10 أشهر من زواجه، فضلًا عن أنها تركت منزل الزوجية، ورفضت العودة أكثر من مره.

قصة حب وخلافات بين العائلتين

قال الزوج، إنه تعرف عليها خلال دراسته، وبعد 3 سنوات من الحب والكفاح حتى يفوز بها ويتزوجها، استطاع شراء شقة الزوجية، وذهب لخطبتها، وكانت أسعد أيام حياته، حتى تمت الخطبة، وتعرفت العائلتين على بعضهم البعض، وبدأت النزاعات وبدأ كل منهم يفتعل المشكلات للآخر، ووجد نفسه محاط بالمشكلات من كل تجاه.

وأضاف الزوج خلال حديثه، أنه حاول جاهدًا أن يصلح بين العائلتين لكنه فشل، فوصل لحل وسط، وهو عدم تدخل أي أحد في تجهيزات الزواج، كانت المشكلة الأكبر على فستان الزفاف التي اختارته زوجته، وحتى لا يغضبها وهي عروسة اشتراه لها دون علم أحد، وتمت الزيجة واعتقد أن سعادته ستعود له.

باعت فستان الفرح ورفضت تديه لأخته

وتابع «صبري» في حديثة لـ«الوطن»، «أنا افتكرت أن كده خلاص، بس اكتشفت بعد الزواج أن معظم المشاكل بسبب أنها مش بتحب اخواتي ولا بتحب سيرتهم، وأنها بتتكبر عليهم، وشايفه نفسها أحسن منهم، ولما فرح أختي قرب طلبت منها أنها تلبس الفستان وترجعه ليها تاني، لكنها رفضت، وبعدها بأيام تفاجأت بأنها باعته، عشان أختي متلبسهوش».

دعوى نشوز بعد رفضها العودة

وأنهى الزوج حديثة، بأنه تشاجر معها، وتركت المنزل على أثر هذا الشجار، ورفضت العودة أكثر من مرة، فلجأ لمحكمة الأسرة بمصر الحديدة، وأقام ضدها دعوى نشوز، حملت رقم 89، ولازالت الدعوى أمام المحكمة.