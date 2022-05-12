تفاصيل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية 2022

تنشر «الوطن» شروط جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية في دورتها التاسعة، إذ أعلن مجلس أمناء الجائزة بدء تلقى الطلبات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022، وحتى الأحد 24 يوليو 2022 وفقا للقواعد التالية:

وتنقسم جائزة «أحمد فؤاد نجم» إلى شقين:

أولا: جوائز الأعمال الشعرية المدونة بـ«العامية»:

وإجمالي جوائزها 300 ألف جنيها مصريا مقسمة كالتالي:

- مائتان ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشر الأوائل.

- مائة ألف جنيه للفائز الأول (من بين العشرة الأوائل) ولا يجوز تقسيمها.

شروط جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية:

وتضم شروط التقدم لجائزة في شعر العامية المصرية، أن يكون الديوان الشعري مكتوبا بـ«العامية المصرية»، وأن تكون طبعته الأولى قد صدرت خلال عامي يناير 2020 وديسمبر 2021، على أن تمنح الجائزة للشعراء على قيد الحياة وقت التقدم للمسابقة، وللشاعر شخصياً أيا كانت الجهة المتقدمة للجائزة.

ويشترط مجلس أمناء الجائزة أيضا، ألا يتجاوز سن المتقدم عن 40 عاما في أخر يوم للتقديم للمسابقة، الموافق 24 يوليو 2022، وأن يتقدم كل شاعر بعمل واحد فقط.

وأتاح مجلس أمناء الجائزة أن يتقدم الأفراد والناشرون والجامعات والمؤسسات والهيئات بأعمال مرشحة، شريطة قبول الشاعر كتابة على التقدم للجائزة.

ثانيا: جائزة «الأعمال النقدية»:

وقيمتها 50 ألف جنيه ولا يجوز تقسيم الجائزة

شروط التقدم للجائزة في فئة الأعمال النقدية:

وتشتمل شروط التقدم لجائزة أحمد فؤاد نجم في فئة «الأعمال النقدية»، أن يكون العمل صادر أو تم إجازته اعتبارا من يناير 2016 حتى موعد التقدم للمسابقة، وأن يكون باللغة العربية، ويتناول شعر العامية المصري، وأن يكون كتاب أو بحث للحصول على الماجستير أو الدكتوراه، ولا يشترط في هذا الفرع حد أقصى للسن.

إجراءات التقدم للجائزة:

- تستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة ابتداء من الأحد 22 مايو 2022 وحتى 24 يوليو 2022.

- يقدم المشارك في فرع الأعمال الشعرية 6 نسخ من ألأعمال الشعرية

- يقدم المشارك في فرع الدراسات النقدية 4 نسخ من ألأعمال الشعرية

- يملأ المشارك استمارة ترشيح وصورة من الرقم القومي للمتقدم على العنوان التالي: 16 شارع 26 يوليو - العجوزة - الجيزة - بجوار مسرح البالون يوميا من الساعة 10 صباحا إلى 3 ظهرا ماعد الجمعة والسبت والعطلات الرسمية

- تعلن لجنتي التحكيم أسماء الفائزين بالجائزة في ذكرى رحيل «نجم»، الموافق 3 ديسمبر 2022.