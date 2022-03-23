تمثال جديد لـ أحمد فؤاد نجم.. والنحاتة مي عبد الله تهديه لمتحف المنيا

لاقى تمثال الكاريكاتير الذي نفذته نحاتة المنيا، مي عبد الله، الذي يمثل شخصية الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم استحسانا كبيرا من متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو أخر تمثال تنفذه الفنانة التشكيلية في مشروعها عن تماثيل للشخصيات المعروفة الذي بدأته منذ عدة سنوات، مشيرة إلى العمل الفني سيكون إهداء لمتحف الفن الحديث بجامعة المنيا.

ونشرت مي عبد الله مجموعة من الصور للتمثال من زوايا مختلفة، وعلقت عليها: «إهداء لمتحف الفن الحديث بجامعة المنيا ثاني أكبر متحف جامعي بالشرق الأوسط، بعد إنشاء قاعة خاصة لفن الكاريكاتير أعتقد أنها الأولى من نوعها في مصر».

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أبرز المعلومات عن أحمد فؤاد نجم

أحمد فؤاد نجم أحد أهم شعراء العامية المصرية وهو من بين ثوار الكلمة، ولديه اسم بارز في الفن والشعر العربي، ما زال مضيئا رغم رحيله، ولُقِب بـ «الفاجومي»، وهو مولود في 23 مايو عام 1929.

ونُشر ديوانه الأول وهو في السجن عام 1962، وحمل عنوان «صور من الحياة والسجن»، بعد أن ساعده مأمور السجن، وقدم له أشعاره الأولى في مسابقة الكتاب الأول، التي ينظمها مجلس الفنون، وبعدها كتبت عنه الدكتورة سهير القلماوي في مؤسسة الأهرام، ومما قالته: «نجد في هذا الديوان موهبة أصيلة..»، ليخرج في اليوم نفسه من السجن شاعرا، إذ يروي تفاصيل القصة في مذكراته في فصل بعنوان «خرجت من السجن شاعرا».

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ترافق اسم نجم مع ملحن ومغن هو الشيخ إمام، إذ تتلازم أشعار الأول مع غناء الثاني، فقدما معا الكثير من الأغنيات والحفلات المشتركة.

وحصل أحمد فؤاد نجم على العديد من الجوائز، ففي عام 2007 اختارته المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة، سفيرا للفقراء، وفي 2013 وبعد وفاته تم منحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.