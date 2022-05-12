أموال «الصعايدة» هدف لـ«المستريحين» من أسوان إلى المنيا

«المستريح» لقب انتشر كثيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة في صعيد مصر، إذ يلعب على أطماع البعض، ويقنعهم بتحقيق الربح السريع والسهل، ليجمع منهم الأموال ويفر هاربا، ثم تتوالى البلاغات ضده، وهذا هو ما حدث هذه المرة بمحافظة أسوان، إذ ظهر مستريح جديد يدعى «مصطفى البنك» والمعروف بـ«مستريح أسوان».

مستريح أسوان

ֿ طريقة جديدة ومبتكرة اتبعها «مستريح أسوان» للنصب على المواطنين وهي عدم الحصول على أموال لتشغيلها، بل الاستثمار من خلال المواشي التي يمتلكها الأهالي في أسوان، عن طريق شرائها منهم ولا يعطيهم المقابل المادي في حينها، بل يطالبهم بترك المبلغ لمدة 21 يومًا لتشغيله ثم الحصول على ثمن المواشي والأرباح مضاعفة، وبعد ذلك ذاعت شهرته بين الأهالي وتهافت عليه العشرات، ولكن الدفعة الثانية تأخرت على الأهالي، ما أدى إلى تجمع الأهالي عند بيته، وتقديم بلاغات إلى أجهزة الأمن حتى تم القبض عليه.

مستريح المنيا

لم تكن ظاهرة «المستريح» في محافظة أسوان فقط، ولكن ظهرت هذه الظاهرة أيضا في محافظة المنيا وذلك عندما ظهر شخص يدعى «حسين أحمد» في العام الماضي مقيم بقرية فقادة بمركز مغاغة، وجمع الأموال من الأهالي بهدف استثمارها غير المشروع في النقد الأجنبي، إذ جمع مبلغ 2.5 مليون جنيه من الضحايا، بزعم توظيفها في الاتجار بالعملة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه.

مستريح سوهاج

وفي محافظة سوهاج ظهر في العام الماضي مستريح يدعى«سالم.ج» نصب على عدد كبير من المواطنين بحجة استثمار أموالهم في تجارة المواد الغذائية، وحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة قدرت بـ3 ملايين جنيه مقابل فوائد مغرية، وصلت إلى 12% شهريًا من قيمة المبلغ.