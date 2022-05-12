كيف احتال مستريح التجمع الخامس على ضحاياه؟

رجل في العقد السادس من العمر، إذا أمعنت فيه النظر تجده قمحي البشرة أصلع الرأس يكسو الشيب رأسه من الجانبين، تزين وجهه لحية بيضاء قصيرة، أوهم الكثيرين بتشغيل أموالهم في التجارة للحصول على أرباح قيمتها 30% خلال شهرين مقابل مبلغ مالي يدفعه له الضحايا فنصب عليهم واستولى على أموالهم وفر هارباً.

خطة مستريح التجمع في إقناع ضحاياه

بداية الواقعة كانت في شهر أغسطس الماضي لعام 2021، عندما كشف المتهم عدة بلاغات قدمها الكثير من المواطنين في حقه، جميعها تتهمه بقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة نظير تشغيلها لهم في مجال التجارة وكانت حيل المتهم مختلفة مع كل ضحية من الضحايا.

فكان من ضمن ضحاياه، عربي الجنسية، حيث استولى على مبالغ مالية كبيرة منه قدرها 8 ملايين و950 ألف جنيه مصري، للمشاركة التجارية في مجال تجارة واستيراد قطع غيار المعدات الثقيلة، ولم يقم بذلك، وأيضا لم يقم برد المبلغ له، ولكن عقب المحاولات العديدة في إجباره على رد المبلغ قام المتهم برد مبلغ مالي للمجني عليه قدره 2 مليون و650 ألف جنيه مصري، ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ.

ولم يحصل المجني عليهم على أى سندات تضمن لهم حقهم بعدما دفعوا للمتهم المبالغ المالية الكبيرة نظراً لثقتهم الكبيرة به وقدرته الماهرة في إقناعهم ونيل ثقتهم.

ضبط المتهم ومواجهته بجرائمه

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم بعدما قدم المواطنون بلاغات في حقه تتهمه جميعها بالنصب والاستيلاء على أموالهم، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم داخل مسكنه بمنطقة القاهرة الجديدة.

وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة، كما عثرت قوات الأمن مع المتهم على مبلغ مالي قدره 24 ألفا و560 جنيها، كما عثرت على سلاح «طبنجة صوت» حوزة المتهم، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهم وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما واجهته بالتهم المنسوبة إليه، وأنكر تهمة النصب واعترف بحيازته لطبنجة صوت بغرض الدفاع عن نفسه كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهم النصب وحيازة محدث صوت بدون الحصول على ترخيص.

المتهم أمام هيئة المحكمة اليوم

وأحالت جهة التحقيق المتهم للمحاكمة أمام محكمة جنايات التجمع الخامس لمحاكمته في التهم المنسوبة إليه، لتنظر اليوم الخميس، هيئة المحكمة جلسة محاكمته.