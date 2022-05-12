روسيا: عندما تهددون دولة نووية عليكم أن تستعدوا لكل الاحتمالات

أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا قد تستخدم السلاح النووي في حال وجود مخاطر على وجودها، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة نوفوستي.

بوليانسكي: إذا كنتم تهددون دولة نووية فلتأخذوا بعين الاعتبار جميع الاحتمالات

وردا على سؤال حول إمكانية استخدام روسيا للسلاح النووي، قال بوليانسكي، في تصريح لصحيفة UnHerd News: أنا لست عسكريا، وليس من واجبي أن أقدم الاستنتاجات (في هذا الشأن)، لكني أعتقد أنه إذا كانت لديكم أمور مع دولة نووية، وإذا كنتم تهددون دولة نووية، فعليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار كافة الاحتمالات.

نائب مندوب روسيا: بإمكاننا استخدام النووي للحماية من أي خطر

وأضاف: أنا دبلوماسي، ولست عسكريا ولست ضمن الدوائر التي تتخذ القرار بشأن تطبيق الاستراتيجية النووية، ولكن يمكنني أن أقول إن لدينا أسلحة نووية. وفي حال أي خطر على وجود روسيا، فإنني على قناعة بأنه بإمكاننا استخدام الأسلحة النووية.

وكان نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قد أعلن، في وقت سابق، أن أراضي فنلندا والسويد ستصبحان هدفا محتملا لـ القوات المسلحة الروسية ما أن يصبح هذان البلدان عضوين في حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، وهو التصريح الذي ينذر بالمزيد من التصعيد بين كل من روسيا والناتو.