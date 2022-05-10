الاستخبارات الأمريكية: بوتين يستخدم النووي إذا شعر بتهديد وجودي

أكدت الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أن الأشهر المقبلة تسلك مسارا تصعيديا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والعملية العسكرية الروسية هناك، لافتة إلى أن بوتين يستخدم السلاح النووي إذا استشعر تهديدا وجوديا، حسبما نقلت العربية نت في نبأ عاجل.

هاينز: انتصار روسيا في دونباس لا يعني نهاية الحرب

وأشارت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هاينز، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم التوقف في إقليم دونباس، وهو التصريح الذي يشير إلى أن روسيا تواصل عمليتها العسكرية في أنحاء أخرى من أوكرانيا على الأقل، وذلك بعد السيطرة على دونباس، حسب تقديرات الاستخبارات الأمريكية.

وأشارت إلى أن انتصار روسيا في دونباس لا يعني نهاية الحرب، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الأشهر المقبلة في أوكرانيا قد تشهد مسارا تصعيديا.

مديرة الاستخبارات الأمريكية: بوتين يفرض الأحكام العرفية

ولفتت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعول على تراجع عزيمة الغرب في دعم أوكرانيا، لكنه لن يستخدم السلاح النووي إلا إذا استشعر تهديدا وجوديا.

وأكدت مديرة الاستخبارات الأميركية، أن بوتين يفرض على الأرجح الأحكام العرفية في روسيا لدعم المجهود الحربي.