عاجل.. الصين: العقوبات على روسيا ستفجر أزمات غذاء وطاقة ومال في العالم

أكدت الصين على لسان مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، تشانج جون، أن العقوبات على روسيا ستفجر أزمات غذاء وطاقة ومال في جميع أنحاء العالم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لن تجلب السلام للعالم، حسبما نقلت «العربية نت» في نبأ عاجل.

بوتين: العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تثير أزمة اقتصادية عالمية

وتتوافق هذه التصريحات مع ما سبق وصرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن أن العقوبات ضد روسيا تثير أزمة اقتصادية عالمية، في الوقت الذي تتعامل فيه روسيا بنجاح مع هذه العقوبات الغربية التي فرضت عليها، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي عُقد اليوم حول المسائل الاقتصادية، إن اللوم في العواقب العالمية للعقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك المجاعة المحتملة في عدد من دول العالم، يقع على عاتق الدول الغربية المستعدة للتضحية ببقية العالم من أجل الهيمنة، بحسب وصفه.

وأضاف بوتين، أن العقوبات الغربية ضد روسيا أضرت باقتصادات الدول التي فرضتها، كما أنها أثارت أزمة عالمية، مشيرا إلى اعتقاده بأن مواصلة ما وصفه بسياسة «هوس العقوبات» تجاه روسيا، ستؤدي إلى عواقب صعبة ومعقدة لمواطني الاتحاد الأوروبي والدول الأفقر في العالم.

الرئيس الروسي: نتعمل بنجاح مع العقوبات وحققنا فائضا 2.7 تريليون روبل

ولفت الرئيس الروسي، في هذا السياق، إلى مؤشرات تؤكد قوة وتعافي الاقتصاد الروسي رغم العقوبات، حيث شهدت الميزانية الروسية للفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري فائضا بقيمة 2.7 تريليون روبل أي ما يساوي نحو 41 مليار دولار، كما أن الروبل هذا العام يظهر أفضل ديناميكيات بين جميع العملات في العالم، حسب قوله.

وأشار بوتين كذلك إلى أن التضخم تباطأ تدريجيا في روسيا خلال شهر أبريل الماضي، وتراجعت وتيرته عدة مرات مقارنة بشهر مارس الماضي، وانخفضت الزيادة الأسبوعية في الأسعار إلى 0.1%.