عاجل.. روسيا: فنلندا والسويد ستكونان هدفا لجيشنا بمجرد انضمامهما للناتو

أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن أراضي فنلندا والسويد ستصبحان هدفا محتملا للقوات المسلحة الروسية ما أن يصبح هذان البلدان عضوين في حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، وهو التصريح الذي ينذر بالمزيد من التصعيد بين كل من روسيا والناتو.

الخارجية الروسية تتوعد بخطوات انتقامية من فنلندا

جاء ذلك بعد أنّ حذرت الخارجية الروسية، اليوم، فنلندا من الانضمام لحلف شمال الأطلسي، قائلة إن روسيا ستضطر إلى اتخاذ خطوات انتقامية إذا انضمت فنلندا إلى حلف الناتو.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان، أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ خطوات انتقامية، عسكرية وفنية وغير ذلك لوقف التهديدات لأمنها القومي التي تنشأ في هذا الصدد، مشيرة إلى أن انضمام فنلندا للناتو ينطوي على انتهاك مباشر لإلتزامات قانونية ومعاهدات دولية بين الدولتين.

الناتو يرحب بضم فنلندا: ستكون عملية سريعة وسهلة

جاء ذلك بعد أن دعا كل من رئيس فنلندا ورئيسة الوزراء للتقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو دون تأخير، وفي المقابل رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، بقرار قادة فنلندا تأييد الانضمام إلى الحلف، معتبرا أن عملية انضمامهما ستكون سلسلة وسريعة، حسب وصفه.