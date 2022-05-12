عاجل.. روسيا تطلب جلسة لمجلس الأمن لعرض أدلة عن أنشطة أمريكا البيولوجية

طلبت روسيا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن لتقديم ما وصفته بأدلة جديدة على وجود نشاط بيولوجي أمريكي في أوكرانيا، مؤكدة أنّ لديها أدلة على وجود برامج بيولوجية عسكرية أميركية هناك، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

الدفاع الروسية: فايزر وموديرنا شاركا في أنشطة أمريكا البيولوجية بأوكرانيا

كانت وزارة الدفاع الروسية قد اتهمت، أمس، شركات أدوية كبرى، من بينها فايزر وموديرنا، بالمشاركة في الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق اتهمت الدفاع الروسية الولايات المتحدة الأمريكية، باختبار عقاقير بيولوجية خطيرة على نزلاء مستشفى نفسي في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا.

روسيا: 30 مختبرا بيولوجيا أوكرانيا كانت تدعمهم الولايات المتحدة

وفي أعقاب بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عقد مجلس الأمن جلسة بناء على دعوة من روسيا، لمناقشة الأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، حيث أشارت روسيا إلى أن لديها أدلة على وجود 30 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا تدعمهم الولايات المتحدة، وتضم مواد خطيرة، كالجمرة الخبيثة والكوليرا بأوكرانيا.