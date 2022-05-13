حظك اليوم برج الميزان الجمعة 13-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان لديه قدرة كبيرة على استخدام الأسلوب الحيادي في حياته، ويستطيع أن يوازن بين جميع أمور حياته المختلفة، سواء كانت الشخصية أو العملية أو الأسرية، كما أنه يحرص دائما على إنجاز ما لديه من مهام ومسئوليات في وقت قصير، وقادر أيضا على إنجاز أكثر من مهمة في وقت واحد، ويحب مساعدة الآخرين دائما، ولديه شخصية متزنة وقلب محب للآخرين، كما أنه يحرص على أن يكون في المقدمة دائما.

ويحرص مولود برج الميزان على قضاء أطول فترة ممكنة برفقة العائلة، ويتمسك بعائلته وأسرته كثيرا، كما أنه صديق وفي بشكل كبير، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في برجك يدفعك اليوم لتستثمر جيدا نشاطك ومواهبك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

اخطُ بثقة نحو من تحب فالقمر في برجك يجعلك ساحرا وجذابا وتستطيع أن تصلح علاقتك بمن تحب.

عيوب برج الميزان

ومن أبرز عيوب برج الميزان أنه كسول بعض الشيئ، ومن الممكن أن يؤجل عمله للغد، كما لا يبقى على شيئ، ويواجه مشكلة في التخلي عن الآخرين، فيفعل ذلك بسهولة حال شعورة بعدم الحصول على مشاعر متبادلة.