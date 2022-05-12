حظك اليوم برج القوس الخميس 12-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن مواليد برج القوس حبهم للمغامرة والبحث عن كل ما هو جديد، فهو صديق جيد يحب المرح والفكاهة والمزاح، ولهذا فهو متهور ومتسرع ومندفع في قراراته مما يجعله يخسر الكثير على المستوى المهني والإنساني.

ولأصحاب برج القوس الراغبين في الاطلاع اليومي على حركة الفلك والأبراج، يعرض موقع بوابة «الوطن» فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

وتوضح خبيرة الأبراج لمواليد برج القوس إن حظك اليوم على المستوي المهني يكون، القمر في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك ومشاريعك، وقد يظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك، فقط انتبه لحقوقك وأقوالك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» بينما يكون حظ مواليد هذا البرج على الصعيد العاطفي والعائلي، قد تحقق اليوم تأثيرًا في الطرف الآخر بما لديك من مشاعر غزيرة وغنية.

مشاهير برج القوس

ويعرف عن مواليد برج القوس الثقة الدائمة بالنفس حتى في أسوأ الأوقات، ومن أبرز الأشخاص الذين حققوا نجاحات مبهرة من أصحاب هذا البرج هذا الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.